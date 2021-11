Aktionskino unter Tage

Die Kreisjugendpflege bot in Zusammenarbeit mit „medien.rlp“ und dem Besucherbergwerk Grube Bindweide dieses außergewöhnliche Aktionskino an. Nach einer kurzen Führung durch die Ausstellung des Museums wurden wasserdichte Mäntel übergeworfen, Helme aufgesetzt und Proviant geschultert. So ausgerüstet und zusätzlich in warmer Kleidung verpackt, die Temperatur in der Pulverkammer betrug weniger als zehn Grad Celsius, stieg die kleine Gruppe in die Grubenbahn und wurde ins Bergwerk gefahren. Dort erwartete die Kinder ein spannender Kinofilm, der, genau wie die Location, überwiegend unterirdisch spielte. Im Anschluss gab es noch eine gemeinsame Bastelaktion. Infos und Anmeldungen zu weiteren Angeboten der Kreisjugendpflege unter Telefon 02681/812 54 1 oder per E-Mail an anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de.