Altenkirchen/Grömitz

Abwechslungsreiche Woche an der Ostsee

Mitte August organisierte die Kreisjugendpflege Altenkirchen in Kooperation mit den Beschäftigten in der Schulsozialarbeit im Kreis Altenkirchen eine einwöchige Jugendbildungsfahrt an die Ostsee.