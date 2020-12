Absolventen bei der Arbeitsagentur Neuwied

Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 10:57 Uhr

Fachkräftemangel bekämpft man nur mit der Ausbildung des Nachwuchses – die Devise gilt auch bei der Agentur für Arbeit Neuwied. Mit Lucas Beissweger, Sarah Daun, Lea Fink, Justin Lippold und Orkhan Samadov haben gleich fünf junge Menschen ihre dreijährige Ausbildung zum/zur Fachangestellte/n für Arbeitsmarktdienstleistungen mit Erfolg absolviert – und haben nun alle einen unbefristeten Arbeitsvertrag in der Tasche. In einer kleinen Feierstunde wurden die Zeugnisse ausgegeben und über den zukünftigen Einsatz in der Agentur für Arbeit berichtet.

Die fünf werden in unterschiedlichen Bereichen der Agentur für Arbeit eingesetzt. Während Lea Fink und Justin Lippold in den Jobcentern Neuwied und Altenkirchen eingesetzt werden, arbeiten Lucas Beissweger und Orkhan Samadov im Operativen Service der Agentur, Sarah Daun in der Eingangszone. „Wir freuen uns mit Ihnen über den errungenen Abschluss und darüber, dass wir fünf neue Fachkräfte für unser Team gewinnen konnten“, sagt Karl-Ernst Starfeld, Leiter der Agentur für Arbeit Neuwied.