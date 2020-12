3000 Euro für das Café Patchwork

Geschäftsführer Dr. Michael Bäcker verzichtet darauf, die in- und ausländischen Kunden mit Weihnachtspräsenten zu bedenken. Stattdessen setzt sich das Unternehmen für gute Zwecke vor Ort ein. Dieses Mal profitiert das Café Patchwork in Siegen-Weidenau von dem Konzept. Im Tagesaufenthalt der Wohnungslosenhilfe der Diakonie in Südwestfalen überreichten Michael Bäcker und seine Ehefrau Georgia stolze 3000 Euro an Fachleiter Dirk Strauchmann und Fundraising-Referentin Dr. Tabea Stoffers. „Unsere Arbeit ist grundsätzlich schon nicht einfach, aber durch Corona wurde die Tätigkeit in unserem Aufgabenbereich noch weiter erschwert“, führte Strauchmann aus. Umso mehr freue er sich über Spender: „Das macht uns sehr, sehr froh.“ Vor Ort konnte das Ehepaar Bäcker einen Einblick in die Arbeit der Wohnungslosenhilfe gewinnen. „Es ist total beeindruckend, was hier geleistet wird, wie man den Menschen, deren Weg nicht einfach nur gerade verlief, mit Würde und Toleranz begegnet“, resümierte Georgia Bäcker. Die Firma Rink – angefertigt werden Maschinen für die Getränkeindustrie – zählt 30 Mitarbeiter und greift auf einen weltweiten Kundenstamm zurück. „Pandemiebedingt ist es auch für uns eine schwierige Zeit“, so Geschäftsführer Dr. Michael Bäcker. Dennoch wolle man in der Region helfen: „Und der Tagesaufenthalt ist ein Ort, für den sich der Einsatz lohnt.“ Die 3000 Euro werden dafür verwendet, um in dem auf dem Gelände befindlichen Bürocontainer einen weiteren Aufenthaltsbereich für die Besucher zu schaffen. Dafür ist es nötig, Wände herauszunehmen und neu zu verkleiden. Zudem muss ein neuer Fußboden verlegt werden. „Der Umbau ist für die kalte Jahreszeit immens wichtig. Der Raum wird witterungsgeschützt sein und sich beheizen lassen“, erläuterte Strauchmann.