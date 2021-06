25-jähriges Dienstjubiläum in der Kita Villa Kunterbunt

Am 1. Juni 1996 nahm Bettina Rötzel ihren Dienst als Erzieherin in der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in Wissen/Köttingen auf.

Dies wurde jetzt gebührend gefeiert. Am Jubiläumstag selbst gratulierten die Kita-Leitung Petra Müller-Loosen und die Vorsitzende des Elternausschusses Maike Braasch und würdigten den Einsatz der Jubilarin. Kürzlich fand – nach absolvierter Quarantäne von drei Gruppen – die Feier im sommerlich schönen Garten der Kita statt. Hierbei war auch Bürgermeister Berno Neuhoff zu Gast. Die Feierstunde gliederte sich in drei Abschnitte; so konnte die Vermischung der Gruppen der drei Bautrakte vermieden werden. Jeder Bautrakt hatte einen Programmpunkt zur Gratulation vorbereitet.

Petra Müller-Loosen ging in ihrer Begrüßung und Gratulation auf die vielfältigen Einsatzbereiche von Bettina Rötzel ein. Frau Rötzel begann 1996 als Mitarbeiterin in der Gruppe, übernahm dann über einen längeren Zeitraum eine Gruppenleitung und war auch vorübergehend als stellvertretende Leitung aktiv. Hinzu kam in der Vergangenheit sowohl ihr Engagement im Personalrat als auch als Sicherheitsbeauftragte in der Kita. Die Jubilarin erlebte beide Erweiterungen der Einrichtung von der 2er-Gruppe über die viergruppige zur nun sechsgruppigen Einrichtung mit. Aktuell ist Frau Rötzel als Teilzeit-Mitarbeiterin im Taka-Tuka-Land eingesetzt. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt aber als Fachkraft für Sprache im Rahmen des Bundesprogramms Sprach-Kitas in der gruppenübergreifenden Tätigkeit. Sie engagierte sich sehr für die Teilnahme an dem Bundesprogramm und trug so maßgeblich dazu bei, dass die Villa Kunterbunt eine Sprach-Kita ist. Petra Müller-Loosen hob die fachliche Qualifikation von Frau Rötzel hervor und bedankte sich mit einem kunterbunten Strauß für die dienstliche und persönliche Verbundenheit. „Der Strauß spiegelt in der Anzahl der Blüten und in der Vielfalt der Farben die Unterschiedlichkeit der 25 Jahre wider – jedes Jahr war anders“, so die Leiterin.

Bürgermeister Berno Neuhoff gratulierte der Jubilarin sehr herzlich und betonte deren Loyalität gegenüber Träger, Einrichtung, Team und Leitung. Er überreichte die Jubiläumsurkunde und Geschenke. Nun – endlich! – konnten die Kinder des Taka-Tuka-Landes ihre Erzieherin mit einem Gratulations-Rap, einem Lied und einem selbst gestalteten Bilderbuch überraschen. Und sie waren es auch, die stellvertretend für alle Kinder der Kita das gemeinsam erstellte Kunstwerk enthüllten durften. Alle Kinder hatten gruppenübergreifend ein „Gemälde“ erstellt, das die 25 Jahre von Bettina Rötzel in der Villa Kunterbunt in Form eines in voller Blüte stehenden und Früchte tragenden Baumes zeigt. Die Überraschung war gelungen. Jacqueline Leymann überreichte ein Präsent des Teams. Frau Rötzel trug nun ein selbst erstelltes Gedicht zum Thema Sprach-Kita vor und freute sich über den Applaus von Groß und Klein. Im zweiten Teil der Feier kreierten die Pippi-Langstrumpf- und Herr-Nilsson-Kinder einen Glückskäfer zur Gratulation und die Kolleginnen überraschten die sprachgewandte Erzieherin mit einem Reim. Den Schlussteil gestalteten die jüngsten Kinder der Kleinen-Onkel- und Hoppetosse-Gruppe und zeigten einen Seifenblasentanz – mit bunten Tüchern und unzähligen Seifenblasen verbreiteten sie eine zauberhafte Stimmung. Die Gratulation der Mitarbeiterinnen dieser Gruppen war sehr emotional – eine war selbst ein Kindergartenkind von Bettina Rötzel und die andere begann unter deren Anleitung seinerzeit ihre Berufsausbildung in der Villa Kunterbunt.

Die sichtlich gerührte Jubilarin dankte allen Gruppen für die gelungenen Überraschungen und dem Team für die Vorbereitung und Durchführung der schönen Feier. Sie dankte Bürgermeister Neuhoff für seinen Besuch und die große Wertschätzung, die ihr entgegengebracht wurde und schloss in diesen Dank auch die Leitung für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ein. Mit kleinen Tränen der Freude und Rührung beendete Bettina Rötzel die Feierstunde: „Diesen Tag werde ich nie vergessen.“