Zur Weihnachtsfeier getroffen

SPD-Vorstand Goldgrube zieht positive Bilanz und stellt hohe Erwartungen an die Kommunalwahl 2024.

Alina Vomberg (von links), Dennis Tritsky, Martina Luig, Roswitha Vomberg, Rosa Stecker, Margot Lennig, Christoph Bretz und Manuela Oliveri. Foto: Michael Glaab

Kürzlich kam der Vorstand des Ortsvereins der SPD Goldgrube zur Weihnachtsfeier in der Gaststätte „Zur Goldgrube“ zusammen. Da der Vorsitzende Peter Staudt leider erkrankt war, wurden die Mitglieder von seinen Stellvertretern Roswitha Vomberg und Dennis Tritsky begrüßt. Dieser konnte auf rege Aktivitäten im Jahr 2023 zurückschauen. Da war insbesondere das Traditionelle Döppekuchenessen, die Teilnahme am ersten Suppenfest und der Dienst am Getränkeausschank bei der Kirmes.

Thematisch haben sich die Genossen mit dem Bolzplatz, dem Brand in der Pestalozzi Schule, der Parksituation, der Kinder- und Jugendarbeit und mit der Neugestaltung des alten Schulgeländes Gutenbergstraße beschäftigt. Viele wichtige Anregungen des Ortsvereins wurden von dem Ratsmitglied und Stadtverbandsvorsitzenden Detlef Pilger an die Fraktion weitergegeben.

Das kommende Jahr 2024 wirft mit den Kommunalwahlen am 9. Juni seine Schatten voraus. Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren. Kandidatinnen und Kandidaten der Goldgrube sind Martina Luig (Platz 6), Peter Staudt (Platz 18), Dennis Tritsky (Platz 22), Christoph Bretz (Platz 36) und Alina Vomberg (Platz 39). „Mit diesem guten Personalangebot und der Besetzung des Platzes 6 mit der erfahrenen Kommunalpolitikerin Martina Luig sind wir sehr zuversichtlich, endlich eine Vertretung der Goldgrube im Stadtrat erringen zu können“, äußert sich der SPD-Vorstand sehr optimistisch für das neue Jahr 2024.

Pressemitteilung: SPD Ortsverein Goldgrube