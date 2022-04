Zahlreiche Helfer am Arbeitstag

Mehr als 70 Helfer waren in den Ortsteilen Kobern, Gondorf und Dreckenach sowie auf den Höfen unterwegs, um insbesondere in die Natur weggeworfenen Müll aufzusammeln. Neben dem Alltagsmüll wurden leider auch elektrische Hausgeräte, Computer wie auch Flaschen in erheblicher Anzahl gefunden und zusammengetragen. Ergänzend zum Saubermachen wurden weitere Arbeiten in der Ortslage, an den Wanderwegen oder den gemeindlichen Streuobstwiesen durchgeführt.

Ein gemeinsamer Imbiss schloss die Arbeiten in gemütlicher Runde bei Suppe und Kuchen ab. Die Gemeinde bedankt sich für jede Mithilfe und das Miteinander.

Michael Dötsch, Ortsbürgermeister