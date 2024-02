Wohltätige Geste im Café Oase

Foto: Manfred Beuth

Vor kurzem erlebten die regelmäßigen Besucher des Café Oase in Koblenz eine herzerwärmende Überraschung, die von Shaheed Mulla, dem Inhaber des Koblenzer DönerPoint Hähnchenhaus, Marktstraße, Koblenz, mit initiiert wurde. Das seit zehn Jahren bestehende Café Oase, eine Anlaufstelle für viele, erfreute sich an einer großzügigen Spende in Form von einer „orientalischen Linsensuppe“. Die schmackhafte Suppe wurde von Shaheed Mulla persönlich gekocht und den Gästen des Cafés serviert. Zusammen mit Pizzabrötchen und den üblichen, samstäglichen Angeboten an belegten Brötchen, wurde die Geste zu einem kulinarischen Glanzpunkt für alle Anwesenden.

Das Café Oase, bekannt für seine warme Atmosphäre und Gemeinschaftsgeist, bietet nicht nur eine kulinarische Erfahrung, sondern auch eine Plattform für Solidarität und Unterstützung. Die großzügige Spende von Shaheed Mulla war nicht nur ein ausdrücklicher Dank für die langjährige Treue der Besucher, sondern auch von ihm eine richtig herzlich gemeinte Geste.

Manfred Beuth, der Leiter des Cafés Oase, bedankte sich herzlich bei Shaheed Mulla für seine großzügige Geste und lobte seinen Einsatz für die wirtschaftlich Schwachen und Obdachlosen in der Gesellschaft. Die Aktion unterstreicht die Bedeutung von lokalen Unternehmen, die sich aktiv in soziale Projekte einbringen.

Das Café Oase öffnet jeden Samstag von 14 bis 15 Uhr seine Türen in der Stegemannstraße 41, Koblenz. Diese Initiative zeigt, wie Gemeinschaften durch Zusammenhalt und Unterstützung einen positiven Einfluss auf das lokale Umfeld ausüben können.

Pressemitteilung: Soziales Netzwerk Koblenz