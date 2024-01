Winzer der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel veranstalten Dreikönigstreffen

Foto: Albrecht Gietzen

Das Dreikönigstreffen der Winzer blickt auf eine lange Tradition zurück. Kürzlich fand nach dreijähriger Pause das traditionelle Dreikönigstreffen wieder statt. 60 Interessierte verfolgten gespannt die informativen Vorträge der Referenten. Zunächst berichtete Eric Lentes, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel, den aktuellen Sachstand zum Pflanzenschutz in den Steillagen durch Spritzdrohnen. Als dieses Thema vor einigen Monaten in der Planung der Veranstaltung bei den Referenten anfragt wurde, war die Intention über eine innovative Technik zu berichten, die mittelfristig in unseren Terrassen- und Steillagen zur Anwendung kommen wird.

Doch die politischen Geschehnisse hatten sich rund um den Jahreswechsel zugespitzt, sodass das Thema allen Gästen unter den Nägeln brannte. Es zeichnet sich ab, dass enormer Handlungsdruck bei der Umstellung von der Hubschrauberspritzung auf den Einsatz von Drohnen besteht. Leider gibt es seit einigen Wochen berechtigte Befürchtungen, dass schon dieses Jahr keine Helikopter mehr für Spritzungen genutzt werden dürfen. Als Ersatz sollen Drohnen zum Einsatz kommen. Doch leider hat das Umweltbundesamt nicht berücksichtigt, dass diese – und insbesondere die notwendigen Piloten – noch nicht in ausreichender Zahl verfügbar sind. Die Ausführungen des Referenten Eric Lentes verdeutlichten: Eine Umstellung der Arbeitsabläufe von jetzt auf gleich ist auf der gesamten Fläche nicht möglich. Es bedarf mehr als nur der Drohnen selbst. Zuwegungen und Startflächen zum Flug im Sichtfeld des Piloten müssen teilweise erst erbaut werden. Der Grund der kurzfristigen Anordnung des Umweltbundesamtes liegt im Schutz des Apollofalters begründet, den es nur an der Untermosel gibt. Dass dieser allerdings nur in bewirtschafteten Flächen existieren wird und deswegen seine Art durch die faktische Verhinderung der Bewirtschaftung ebenfalls gefährdet wird, hat bislang zu keinem Einlenken der zuständigen Bundesbehörden geführt. Naheliegend war daher die Frage aus der Zuhörerschaft, ob wir selbst durch weitere Aufklärungsarbeit zu einem Umlenken beitragen können. Die Ausführungen der Referenten zeugten davon, dass die Argumente mit den Bundesbehörden bereits ausgetauscht wurden. Die Gespräche seien aber noch nicht abgeschlossen.

Pressemitteilung: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel