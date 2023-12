Weihnachtsfeier im Haus Horchheim

Foto: Brigitte Hilgert-Becker

Nach coronabedingter Pause freuten sich die Mitglieder die Weihnachtsfeier in diesem Jahr wieder im Haus Horchheim durchführen zu können. Beim Singen der Weihnachtslieder wurden Sie von Jens Konieczny, dem langjährigen Chorleiter des Kirchenchors St. Martin begleitet. Eine Weihnachtsgeschichte, der Besuch des Nikolaus, das Austauschen von Wichtelgeschenken, die Ehrung von verdienstvollen Mitgliedern und „runden“ Geburtstagskindern standen auf dem Programm. Eine eigens installierte Übertragungsanlage sorgte dafür, dass die Beiträge von allen akustisch gut verstanden wurden. Den Abschluss bildete ein leckeres Abendessen aus der Küche des Soldatenheims.

Anfang 2024 geht es gleich mit Volldampf weiter: 2. Januar Krippchengucken, 7. Januar Sonntagskegeln, 8. Januar Neujahrstreffen der CI-Träger und CI-Interessenten „mit Musik“, 10. Januar Gymnastik für Schwindelbetroffene und Schwerhörige im AOK-Haus. Nähere Informationen per Mail an info@treffpunktohr.de sowie in der Geschäftsstelle, Schloss-Straße 25, Koblenz, Telefon 0261/350 50.

Pressemitteilung: Treffpunkt Ohr