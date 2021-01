Weihnachtsaktion war ein voller Erfolg

Auf die Initiative von Alina Fischer und Marit Künster wurde die Aktion „Alken schenkt Weihnachtsfreude“ ins Leben gerufen. An jeden Haushalt wurden kleine Grußkarten verteilt, die ausgefüllt und adressiert an andere Alkener Mitbürger am Gemeindehaus eingeworfen werden konnten. Jeder eingegangene Weihnachtsgruß wurde um einen fair gehandelten Schokonikolaus ergänzt. Insgesamt gingen hierbei stolze 418 Grußbotschaften ein, die die Initiatorinnen mit Unterstützung von Céline Rittel am vierten Adventssonntag an die Haushalte verteilten. Die Freude und oftmals auch die Überraschung stand den Beschenkten in die Gesichter geschrieben und in der Woche danach wurden viele herzliche Telefonate zwischen Schenkern und Beschenkten geführt.

Von dem Geldbetrag, der je Gruß zu entrichten war, wurde ein Anteil an den Verein der Freunde und Förderer der freiwilligen Feuerwehr Alken gespendet. Der Spendenbetrag in Höhe von 210 Euro wurde kürzlich durch die Organisatorinnen an Vertreter der Alkener Feuerwehr überreicht. Der Wehrführer der Alkener Feuerwehr und zugleich Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer der Feuerwehr Alken, Dirk Krämer, sowie dessen Stellvertreter und Jugendwart Ulf Schnarkowski nahmen den Spendenscheck freudig entgegen. Ein Teil der Spendensumme wird in die Ausstattung eines neuen Mitgliedes der Alkener Feuerwehr investiert. Die positive Resonanz innerhalb der Ortsgemeinde lässt auf eine Wiederholung dieser schönen Aktion in diesem Jahr hoffen.