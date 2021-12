„Weihnachten auf dem Schiff“ für sozial benachteiligte Personen

Hierzu wurden sozial benachteiligte Familien aus Koblenz eingeladen, um bei einer Schifffahrt auf dem Rhein, ein paar gesellige Stunden zu verbringen. Bei einem kostenlosen Abendessen ging die Fahrt von Koblenz nach Boppard und zurück. Die Veranstaltung zählte etwa 60 Teilnehmer, die in der Hauptsache aus Menschen bestand, die sich durch ihre Finanzielle Lage, eigentlich eine solche Fahrt nicht leisten können.

Der Koblenzer Schängel Kultur Verein hat sich neben seiner Aufgabe die Koblenzer Kultur und Kunstszene zu fördern und zu unterstützen auf die Fahne geschrieben, gerade auch sozial benachteiligten Menschen, die Möglichkeit zu geben, am kulturellen Leben in Koblenz teilzuhaben. Bei der Umsetzung diese Projekts, wurde der Verein Tatkräftig von den in Koblenz ansässigen Sozialverbänden, Die Tafel, Caritas, Malteser, Die Schachtel, unterstützt. So stellte die Tafel Lebensmittel zur Verfügung, aus denen der Schiffskoch ein dem Anlass angemessenes Essen fertigte.

Zum Kulturellen Rahmenprogramm trugen an dem Abend Daniel Ferber mit seinen in Koblenzer Mundart gesungenen Liedern bei. Christian Ferber und Wolfgang Mayer sorgten mit ihren in Mundart gesprochen Gedichten, sowohl für heitere aber auch besinnliche Momente. Chalina Kaulbach und Vater Georg Müller brachten dann noch einmal in einem Gesangsduett, Stimmung unter Deck. Zum Abschluss luden Michael Bordelle und „Die Altstädt Pänz“ unter der Leitung von Dirk Crecelius, alle Passagiere zum gemeinsamen Singen ein.