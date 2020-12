Wehrbeauftragte Dr. Eva Högl besucht Zentrum Innere Führung

Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 12:46 Uhr

Im Vordergrund standen die aktuellen Herausforderungen für die Innere Führung in der Bundeswehr, die Aufgaben und die Struktur des Zentrums Innere Führung (ZInFü) sowie die vielfältigen Angebote für alle Soldaten und zivilen Mitarbeiter der Bundeswehr.

Zu Beginn fand ein Vieraugengespräch mit dem Kommandeur des ZInFü, Generalmajor André Bodemann, statt. Im Anschluss folgte ein Vortrag zur aktuellen Lage des ZInFü. Abgerundet wurde der Besuch durch einen so genannten „Gallery-Walk“. Bei diesem Rundgang präsentierten sich die Abteilungen und Bereiche des ZInFü und erläuterten der Wehrbeauftragten ihre Aufgaben und Leistungen für Bundeswehr und Streitkräfte.

Zum Ende des knapp vierstündigen Besuchs tauschte sich die Wehrbeauftragte mit Vertretern des Personalrates, der zivilen und militärischen Gleichstellungsbeauftragten sowie dem Beauftragten des Generalinspekteurs für Erziehung und Ausbildung (BEAGenInsp), Brigadegeneral Robert Sieger, aus.

„Wir freuen uns sehr über den Besuch der Wehrbeauftragten“, sagt Generalmajor André Bodemann. „Es ist ein deutliches Zeichen, dass sie uns nur wenige Wochen nach Übernahme ihrer Amtsgeschäfte besucht. Wir hatten sehr gute Gespräche und freuen uns auf den weiteren Austausch mit Frau Högl.“

Zum Abschluss ihrer Visite in Koblenz zog die Wehrbeauftragte eine positive Bilanz: „Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen zeigt sich die Bedeutung der Inneren Führung. Sie bietet den Soldatinnen und Soldaten Halt, Orientierung und Handlungssicherheit. Auch und gerade wenn es beispielsweise um Fragestellungen wie “Was bedeutet Dienen"„, “Was bedeutet Gesetzes- und Verfassungstreue"„ oder “Was macht gute Führung aus"„ geht. Die Innere Führung ist heute wichtiger denn je. Daher bin ich froh, dass das Zentrum Innere Führung in Koblenz als Taktgeber und Innovator fungiert und vorausschauend den Blick nach vorn richtet.“