Wandern mit Genuss statt Marathon in Eindhoven

Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 13:13 Uhr

Im Oktober fand immer der alljährliche Sportausflug der Laufgemeinschaft (LG) Laacher See statt. In diesem Jahr sollte es nach Eindhoven zum Marathon gehen.

Im Sommer kam die Nachricht vom Veranstalter, dass das Event coronabedingt ausfallen muss. Davon ist das Organisations-Team schon ausgegangen und hatte sich einen Plan B einfallen lassen und bot eine Genusswanderung an. Nachdem Roland Wesche sich die Strecke vorab angesehen hat, begannen auch schon die Vorbereitungen. 82 Wanderer trafen sich am Veranstaltungstag in Kürrenberg. Von dort ging es auf den Förstersteig, der rund 16 Kilometer lang ist. Ganz ohne war die Tour nicht, es galt einige Höhenmeter zu bewältigen.

Drei Verpflegungsstellen erwarteten die Wanderfreunde. An der Luisenplatzhütte war die erste Pause. Hier wurden Matjes mit trockenem Moselriesling gereicht. Nach etwa 6,5 Kilometern, am Fünfkantstein, konnten sich die Wanderer mit Blutwursthäppchen und halbtrockenem Moselriesling stärken. Einige kürzten hier die Strecke ab und gingen zurück zum Ausgangspunkt. Ein weiterer Teil marschierte die gesamte Strecke und kam noch in den Genuss der dritten Verpflegungsstelle an der Hammesmühle in Mayen, wo es Käse und Spätburgunder gab. Im Ziel an der Schützenhalle in Kürrenberg gab es dann neben den zuvor verkosteten Weinen einen leckeren Winzersekt. Als alle Wanderer im Ziel waren, wurde der Grill angeworfen und die LG‘ler ließen den schönen Sonntag gemütlich ausklingen.

Ein großes Dankeschön geht an die Helfer an den Verpflegungsstellen, denn insbesondere dort war es wichtig die AHA-Auflagen einzuhalten. „Das war eine großartige Alternative zum Sportausflug. Das Wandern sollten wir unbedingt in den Jahresplan der LG aufnehmen“, berichtet eine begeisterte Teilnehmerin.