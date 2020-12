Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 14:39 Uhr

Kürzlich veranstaltete das Projekt Schattentöchter den sogenannten „Walk for Freedom“ in Koblenz. Er sollte darauf aufmerksam machen, dass es auch heute noch moderne Formen von Sklaverei gibt.

Millionen von Menschen weltweit sind von Ausbeutung betroffen, zum Beispiel zum Zweck der Arbeitsausbeutung beziehungsweise in besonderem Maße zur sexuellen Ausbeutung. Menschenhandel ist neben Drogen- und Waffenhandel das lukrativste illegale Geschäft weltweit. Während man Drogen und Waffen nur einmal verkaufen kann, wird man eine Prostituierte immer wieder verkaufen können. Von sexueller Ausbeutung sind vor allem Frauen und junge Mädchen betroffen (etwa zwei Drittel der Opfer) und es ist erschreckend, dass die Zahl der Minderjährigen immer weiter wächst. So war 2018 jedes zweite Opfer von sexueller Ausbeutung unter 21 Jahren alt (vgl. BKA Bundeslagebild 2018).

Neun von zehn Frauen prostituieren sich aus einer Notlage heraus oder werden dazu gezwungen – wie kann man da von Freiwilligkeit reden? Weiterhin erleben etwa vier von fünf Frauen in der Prostitution psychische und körperliche Gewalt (vgl. Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland – eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland – BMFSFJ 2004).

In Deutschland ist Prostitution seit 2002 legal, was es Bordellbetreibern und Zuhältern leichter macht: in Deutschland finden sie einen Markt, der ihnen gute Bedingungen für ihr Geschäft bietet. Dadurch ist Deutschland zur Drehscheibe für Menschenhandel geworden und wird sogar als „Bordel Europas“ bezeichnet. Die Legalisierung der Prostitution sollte die Frauen schützen und ihnen bessere Bedingungen, zum Beispiel Zugang zum Gesundheitssystem, geben. In der Realität hat sich ihre Lage aber eher verschlechtert (Projekt Schattentöchter).

„Seit einigen Jahren schon arbeiten wir vom Projekt Schattentöchter im Bereich von Menschenhandel und Zwangsprostitution und lernen viele Frauen auch persönlich kennen. Dadurch haben wir deren Leid und diese Ungerechtigkeit aus erster Hand erfahren und erkannt. Unsere Arbeit hat in uns den dringenden Wunsch geweckt, dagegen aufzustehen und darauf aufmerksam zu machen.“ Deshalb trafen sich kürzlich etwa 130 Teilnehmer auf dem Zentralplatz in Koblenz zu einem Schweigemarsch – allesamt in schwarz gekleidet und mit eigens kreiertem Mundschutz. Damit sollte auf die vielen Opfer aufmerksam gemacht werden, die keine Stimme haben und nicht gehört werden. Die Teilnehmer sind in einer langen Reihe durch Koblenz marschiert, mit Schildern in den Händen, mit denen auf diese menschenverachtende Lage der Frauen aufmerksam gemacht wurde. Auf diesen Schildern waren unter anderem Aussagen von Betroffenen zu lesen: von Frauen die sich ein Tattoo von ihrem Zuhälter machen lassen mussten – entweder mit dessen Namen oder einem Symbol – womit im Milieu klargemacht wird, wessen „Eigentum“ diese Frau ist. Oder es ging um Berichte von Frauen, die Opfer von brutaler Gewalt geworden waren, weil sie nicht das taten, was der Zuhälter von ihnen verlangte.

Während des Laufs und vor allem danach gab es ein Rahmenprogramm auf dem Zentralplatz. Dort konnten sich Passanten am Informationstisch über das Thema informieren, es gab Live Musik, Poetry Slams, eine Rede und einen Tanz, die alle auf das Thema Menschenhandel und Zwangsprostitution aufmerksam machen sollten. Es entstanden einige Gespräche mit Passanten, es waren betroffene und geschockte Gesichter zu sehen und bei einigen Tränen, sowohl bei Passanten als auch bei Teilnehmern.

„Wir sind dankbar, dass wir diesen “Walk for Freedom„ durchführen konnten und wünschen uns für unsere Region, dass mehr auf das Thema Menschenhandel und Zwangsprostitution aufmerksam gemacht wird. Denn das Bild, das in den Medien vermittelt wird, spiegelt nicht das wahre Leben dieser Frauen wider (Projekt Schattentöchter). Wenn Ihr Interesse geweckt wurde und Sie sich noch weiter informieren möchten, besuchen Sie uns gerne auf unserer Website www.projekt-schattentoechter.de oder schicken Sie uns eine E-Mail an: info@projekt-schattentoechter.de. Wir freuen uns über Ihr Feedback oder auch Fragen und Anregungen.“

Bericht von: Projekt Schattentöchter