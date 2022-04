„Waffeln für die Ukraine“ bringt stattliche Spendensumme

Mit der Aktion „Waffeln für die Ukraine“ haben die Jusos (Jungsozialisten in der SPD) im Kreis Mayen-Koblenz kürzlich an zwei Samstagen Spenden für die Ukraine gesammelt. Insgesamt kamen dabei 753,80 Euro zusammen. Die Einnahmen wurden bereits eins zu eins an das Aktionsbündnis „Deutschland hilft“ gespendet. „Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern, die es ermöglicht haben, dass wir eine solche Summe an das Aktionsbündnis spenden konnten. Die Spendenbereitschaft war überwältigend“, so Elias Wilbert, Stellvertretender Vorsitzender der Jusos Mayen-Koblenz und Vorsitzender der Jusos Mayen, der die Aktion initiiert und organisiert hat. Besonders bedanken möchten sich die Jusos auch bei Brotbäcker Thielen für die Spende des Waffelteigs sowie bei der Mayener Suppenküche für die Bereitstellung des Waffeleisens. „Die Spenden- und Hilfsbereitschaft sind ein tolles Zeichen der Solidarität in diesen Zeiten. Danke an alle, die dazu beigetragen haben – und danke an alle, die diese Solidarität nach wie vor jeden Tag auf unterschiedlichste Weise verwirklichen.“

Abschließend rufen die Jusos dazu auf, sich weiterhin solidarisch zu zeigen mit Geflüchteten aus der Ukraine, aber auch mit allen anderen Menschen, die zu uns kommen, um hier Schutz und Sicherheit und eine Zukunft zu finden. „Es darf kein Unterschied gemacht werden nach Herkunft, Hautfarbe oder Religion von Geflüchteten. Diese Menschen brauchen unsere Hilfe – egal, woher sie kommen“, so Elias Wilbert und Svenja Budde abschließend.

Pressemitteilung: Jusos Mayen-Koblenz