VRM unterstützt Studierende in Koblenz mit Spende an „Finanzielle Hilfe im Studium“

Archivierter Artikel vom 01.07.2021, 15:44 Uhr

Hier hilft der Koblenzer Verein „Finanzielle Hilfe im Studium“, ein Zusammenschluss von Organisationen der Universität und Hochschule in Koblenz. Er unterstützt Studierende in finanziellen Krisensituationen – sei es durch Beratung oder monetäre Hilfe. Der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) übergab dem Verein nun einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro.

Durch Beratungsangebote und die Mitarbeit in Gremien der Universität Koblenz-Landau am Campus Koblenz sowie der Hochschule Koblenz mit ihren Standorten in Remagen, Koblenz und Höhr-Grenzhausen stellt der Verein bereits seit 2013 eine Anlaufstelle für Studierende dar, deren erfolgreicher Studienabschluss durch eine finanzielle Notlage gefährdet ist. Stephan Pauly, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Rhein-Mosel, überreichte den Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro nun am RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz an den Vorstand des Vereins. Mit der Spende an den gemeinnützigen Verein engagiert sich das Unternehmen VRM sozial und möchte Studierende aus der Region unterstützen, betonte Pauly.

Der Verein gründete sich ursprünglich aus dem Netzwerk „Studienfinanzierung“, einem Zusammenschluss von Beratungsorganisationen innerhalb und außerhalb von Universität und Hochschule in Koblenz. Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden können Studierende nicht nur beraten, sondern in finanziellen Krisensituationen konkret unterstützt werden. Beispielsweise bezahlt der Verein den Krankenversicherungs- und Semesterbeitrag oder die ausstehende Monatsmiete, um die Weiterführung des Studiums zu ermöglichen. „Manchmal sind wir der letzte Rettungsanker und können nur noch durch schnelles Handeln die unerwartet eingetretene Notsituation abfedern“, betonen die Vereinsvorsitzenden Andrea Hauswirth, Frauenreferentin an der Universität in Koblenz, und Adriane Krauslach, Finanz- und Sozialberaterin des AStA an der Hochschule Koblenz. Weitere Informationen zum Verein und zu einer möglichen Mitgliedschaft sind unter www.finanzhilfe.uni-koblenz.de verfügbar.