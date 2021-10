Koblenz/Lahnstein/Kalt

VOSS spendet an Fluthelfer-Repair-Café-Gemeinschaft

Die Repair-Cafés aus Lahnstein, Kalt/Eifel und der Hochschule Koblenz waren nach der Flutkatastrophe an der Ahr mehrfach an unterschiedlichen Orten im Einsatz um defekte Elektrogeräte zu reparieren, zu prüfen und wieder an die Betroffenen zurückzugeben.