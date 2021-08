Vorschüler der Kita Chateau-Renault erlebten Demokratie und aufregende Projektwochen

Archivierter Artikel vom 02.07.2021, 15:39 Uhr

Kurz bevor die Kinder sich auf der Zielgeraden in Richtung Schule befinden, erleben sie noch eine sehr spannende Zeit in der Kindertagesstätte: die Vorschulprojekte. Das Beste dabei ist, die Kinder dürfen sich die Themen, zu denen Projekte stattfinden, selbst aussuchen. Und damit sind wir bei der methodischen Umsetzung von Partizipation: „Die Kinderkonferenz“. Kinder werden in der Kita als die Experten für ihre individuelle Alltags- und Lebensgestaltung begriffen und bekommen unter anderem innerhalb der Kinderkonferenz die Möglichkeit, eigene Ideen und Wünsche zu äußern und das Gefühl, aktiv an einer Sache mitwirken zu können. Dabei stehen Begriffe wie Teilhabe, Mit- und Selbstbestimmung an vorderster Stelle und unterstützen Kinder dabei, ihren Alltag selbstbewusst und stark zu meistern.

Die Kinderkonferenz der Vorschulkinder hatte dieses Mal die bevorstehenden Abschlussprojekte zum Inhalt und wurde von den Erziehern der Kinder initiiert. Der Prozess von der ersten Ideensammlung bis zur Einteilung in die jeweiligen Projekte wird von den Kindern dabei aktiv mitgestaltet und dementsprechend auch kindgerecht, zum Beispiel in Form von Plakaten und Fotos dokumentiert. Die demokratische Abstimmung über die endgültigen Projekte erfolgte dabei in drei Schritten. Zunächst wurden innerhalb der ersten Kinderkonferenz Themen gesammelt, die für die Kinder interessant sind, mit denen sie sich gerne näher beschäftigen möchten und die sie sich als mögliches Projekt vorstellen könnten. Dabei kamen schon einige gute Ideen zusammen. Im nächsten Schritt wurde mittels eines Mehrheitsvotums der Kreis der möglichen Projektthemen auf insgesamt vier eingegrenzt: Holz, Bienen, Tiere und Recycling. Im letzten Schritt gab es dann eine Geheimwahl, bei der jedes Kind einzeln in das „Wahlbüro“, ein Nebenraum der Kita, zur geheimen Abstimmung gebeten wurde. Auf dem Wahlzettel wurden die vier Projektthemen der engeren Auswahl mit Symbolen kindgerecht dargestellt und die Vorschüler hatten die Aufgabe, von eins bis vier zu nummerieren, für welches Projektthema sie sich am meisten interessieren, für welches am zweitliebsten und so weiter, bis sie die vier Themen durchnummeriert hatten. Im nächsten Schritt wurde mit den Kindern die Einteilung in die Projektgruppen besprochen und nach einer kleinen „Lockdown-Pause“ konnte bereits im Mai das erste Projekt durchgeführt werden. Los ging es mit dem Thema Bienen.

Dieses Projekt startete mit einem Spaziergang in der Umgebung, auf welchem Bienenhotels und tolle bienenfreundliche Gärten entdeckt wurden. Zudem lernten die Vorschüler tolle Dinge über das Leben der Bienen anschaulich kennen: Was macht ein Imker? Wie bestäuben Bienen die Pflanzen und wie entsteht der Honig? Anhand vieler praktischer Materialien lernten die Kinder, wie wichtig unsere Bienen für unsere Lebenswelt sind und was wir tun können, um sie zu schützen. So bauten die kleinen Bienenexperten eigenhändig kleine Bienenhotels um den Tieren einen Unterschlupf anbieten zu können und legten zudem eigene kleine Blumenwiesen als Nahrung für die Bienen an.

Das große Motto des Recycling-Projekts hieß „Wiederverwenden, statt verschwenden“. Den Kindern ist der Schutz der Natur und der sparsame Umgang mit Rohstoffen schon lange ein großes Anliegen. Im Müll- und Recyclingprojekt lernten sie alles über Müll und Mülltrennung und wie welche Dinge am besten wiederverwertet werden können. Doch nicht nur theoretisch wurden diese Dinge behandelt: Die fleißigen Recycling-Experten werteten selbst Dinge auf und hauchten so vielen Alltagsgegenständen neues Leben ein: So entstanden zum Beispiel aus gebrauchten Tetra-Packs tolle Blumentöpfe oder aus alten, ungenutzten Kleidern neue moderne Outfits. Viele dieser tollen Werke sollen nun auf Wunsch der Kinder in der Kita zum Verkauf angeboten und dessen Erlös an einen guten Zweck gespendet werden.

Im Anschluss trafen sich die Teilnehmer der Projektgruppe „Tiere“. Diese hatten ihr Themenfeld im Vorfeld bereits partizipatorisch auf Wale und Delfine eingegrenzt. Viele Fragen galt es während des Projekts zu beantworten, wie zum Beispiel: Welche Arten von Walen gibt es und wie heißen diese? Welches ist der größte Wal? Wie leben die Wale und von was ernähren sie sich? Diesen und vielen weiteren Fragen gingen die angehenden Tierexperten mit vielen praktischen Mitteln auf den Grund, indem sie Bücher anschauten, tolle Unterwasserwelten bastelten oder einen eigenen Wal aus Pappmaschee herstellten. Die überraschendste Erkenntnis während des Projekts war jedoch, dass Delphine ebenso eine Unterart der Wale darstellen und somit zu der Gattung der Wale gehören.

Am Schluss startete die vierte Projektgruppe, die sich dem Thema „Holz“ ganz praktisch näherte. In der Waldwoche beschäftigten sie sich unter anderem mit Fragen wie: „Welche Arten von Holz aus dem Wald können problemlos gesammelt werden, ohne die Natur zu schädigen?“ Oder „Wie erkenne ich, wie alt ein Baum ist?“ Neben diesem theoretischen Input lernten sie zudem, tolle Dinge aus Holz herzustellen. Wie von den Projektteilnehmern gewünscht, bauten sie im Wald unter anderem Pfeil und Bogen und kreative Bilder aus Astscheiben. Im Werkraum der Einrichtung stellten sie Holzkunstwerke her und bauten als großen Abschluss gemeinsam ein neues Spielhaus auf das Außengelände der Kita, auf welches die Kinder sehr stolz sind.