Vorgartenwettbewerb der Ortsgemeinde Urbar

Ein blühender Vorgarten mit Kräutern, Stauden, Sträuchern, Gehölzen und Sommerblumen erfreut nicht nur den Gartenbesitzer. Unverzichtbar sind solche bis in den Spätsommer blühenden Gärten und Freiflächen auch für unsere Insekten. Zudem kann so auch jeder Gartenbesitzer zu einem attraktiven Ortsbild beitragen und leistet einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt. Die Ortsgemeinde Urbar ruft daher alle Vorgartenbesitzer in der Gemeinde auf, sich am Wettbewerb zu beteiligen. In der beiliegenden Ausschreibung sind alle wichtigen Details zum Wettbewerb zusammengefasst. Der Bewerbungsschluss ist der 31. August.

Hinweise und Tipps zur insektenfreundlichen Gestaltung von Pflanzbeeten finden Garten- und Balkonbesitzer in Faltblättern, die vom rheinland-pfälzischen Umweltministerium herausgegeben wurden. Die Faltblätter können über die Internetseite der Verbandsgemeinde Vallendar www.vallendar.eu Bereich Umwelt/Grünflächen eingesehen werden. Weitere Infos bietet auch die Internetseite der Aktion Grün www.aktion-gruen.de vom rheinland-pfälzischen Umweltministerium.