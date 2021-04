Volksbank RheinAhrEifel unterstützt Bürgerinitiative „Lebenswertes Rübenach“

Sie spendete 400 Euro an den Verein für die Anschaffung von drei Insektenhotels. Diese wurden auf Streuobstwiesen rund um Rübenach errichtet. Die Bürgerstiftung beziehungsweise die Volksbank RheinAhrEifel unterstützt den Verein bereits seit vielen Jahren. So wurde mit Hilfe der Genossenschaftsbank unter anderem eine Wanderkarte mit Rundwanderwegen in der Region erstellt. Melanie Schneider, Leiterin der Filiale Rübenach der Volksbank RheinAhrEifel, schaute sich die neuen Insektenhotels kürzlich vor Ort gemeinsam mit Heinz Bengel, Rüdiger Neitzel und Manfred Mohrs von der Bürgerinitiative an.