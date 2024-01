Vier Takte nach Weihnachten

Gemeinsames Singen am Vorabend des Dreikönigstages kam bei den Besuchern gut an.

Aus einer spontanen Idee der ehrenamtlichen Tätigen der Pfarrei St. Medard Bendorf geboren und dann recht kurzfristig aktiv in die Tat umgesetzt, wurde diese Einladung an die interessierten Besucher zum gemeinsamen Singen und Zuhören von bekannten Weihnachtsliedern sehr gut angenommen.

Am Vorabend des Dreikönigsfestes erstrahlte die Medardus-Kirche im festlichen Glanz der Weihnachtsbeleuchtung. In seiner kurzen Begrüßung ging Andreas Nies, stellvertretend für die Organisatoren, darauf ein, dass es sicherlich vielen Besuchern ebenso wie ihm ergeht, das Gefühl und die feierliche Stimmung rund um die Geburt Jesu so lange wie möglich innezuhaben und es sich daher an diesem Abend noch einmal darum drehen darf, die Gedanken und die Dankbarkeit für ein solches Fest weit über die eigentliche Weihnachtszeit hinauszutragen und wirken zu lassen. In den anschließenden Kurzimpulsen von Pfr. Christoph Munz und Ulrike Normann-Bühler wurden diese Impulse noch einmal authentisch, modern und kurzweilig aufgegriffen.

Sozusagen eine Hitparade von bekannten Weihnachtsliedern, wie „Fröhliche Weihnacht überall“, „Alle Jahre wieder“, „Leise rieselt der Schnee“, „Süßer die Glocken nie klingen“ über „O Tannenbaum“ bis hin zu „Menschen, die ihr wart verloren“ und „Auf, Christen, singt festliche Lieder“ wurden unter der Orgelbegleitung von Stefan Fetsch von den zahlreichen Besuchern kräftig mitgesungen.

Bevor man sich vor dem Haupteingang der Kirche noch zu einer Runde Glühwein und Gebäck zum Ausklang zusammengefunden hat, wurde die weihnachtliche – für den ein- oder anderen Besucher auch ergreifende Stimmung dieser Veranstaltung – mit dem Lied „O du fröhliche, o du selige“ buchstäblich „gekrönt“. Die zahlreichen positiven Kommentierungen der Menschen, die an diesem Abend 45 Minuten in ihre eigenen Verbindungen und Erinnerungen rund um die Lieder eintauchen konnten, waren dann auch der Beweis dafür, dass die Gemeinde auch so Gottes Dienst feiern kann.

Pressemitteilung: Pfarrei St. Medard Bendorf

Text: Andreas Nies

Foto: Werner Langhals