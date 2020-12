VHS Weißenthurm eröffnet Semester mit Geschichten in Mundart

Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 09:21 Uhr

Zum ersten Mal hat die Volkshochschule (VHS) Weißenthurm die Auftaktveranstaltung für das neue Semester online übertragen, um Interessierten die Gelegenheit zu geben, die Geschichten in Mundart zwar zu Hause, aber live mitzuerleben. Die Teilnehmerzahl vor Ort in der Verbandsgemeindeverwaltung musste begrenzt werden, um die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu gewährleisten. Der guten Unterhaltung mit kleinen Geschichten und Musikstücken tat das keinen Abbruch.

Gleich sechs Akteure hatten die VHS Weißenthurm und ihr Kooperationspartner, die VHS Andernach, für den gemeinsamen Start in das Herbstsemester gewinnen können. Moderiert von Hermann Doetsch boten die Mitwirkenden einen unterhaltsamen Abend im großen Ratssaal. So las Marie-Louise Schallenberg aus dem Buch „Begegnung in Namibia“. Das Publikum zum Schmunzeln brachte Winfried Morbach, der Gedichte des Koblenzer Mundartdichters Peter Preußer vortrug. Mülheim-Kärlicher Redensarten und Sprichworte hatte Peter Schmorleiz dabei, die er für Auswärtige ins Hochdeutsche übersetzte und damit ebenfalls für Amüsement sorgte. Clarissa Frank begeisterte mit ihrem Akkordeon das Publikum, das Stücke wie „Ruut sin de Roose“, „Heimat deine Sterne“, das Schwalbenlied oder „s‘ ist Feierabend“ zu hören bekam.

In seiner Begrüßung wies der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Thomas Przybylla, auf die aktuell besondere Situation und die damit verbundenen Einschränkungen hin. So stand auch der Auftritt von Hans Wohlgemuth unter dem Einfluss der Corona-Bestimmungen. Normalerweise interpretiert Wohlgemuth Stücke von Freddy Quinn und Reinhard Mey mit Gitarre und Gesang, doch wegen der zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Hygieneverordnung war Singen im Ratssaal nicht zulässig. Daher trug der Hobbymusiker die Texte so bekannter Lieder wie „Unter fremden Sternen“, „Zeugnistag“, „Eine Hand voll Heimaterde“ oder „Heimweh“ in der Art von Live-Lyrics vor und endete schon traditionell mit dem Song „Gute Nacht Freunde“. Mit dabei im Weißenthurmer Ratssaal war neben dem Leiter der VHS Weißenthurm, Sven Normann, auch sein Amtskollege aus Andernach, Günter von Blohn, und der Bürgermeister der Stadt Andernach, Claus Peitz.

Bildunterzeile: Eine besondere Auftaktveranstaltung zum Herbstsemester der VHS Weißenthurm erlebten die Mitwirkenden Marie-Louise Schmallenberg, Clarissa Frank (vordere Reihe, 1. und 2. von links) und Hans Wohlgemuth (hintere Reihe links), Moderator Hermann Doetsch (hintere Reihe 3. von links), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weißenthurm Thomas Przybylla (hintere Reihe 2. von rechts), der Bürgermeister der Stadt Andernach, Claus Peitz (hintere Reihe rechts) Winfried Morbach (hintere Reihe 2. von links) und VHS-Leiter Sven Normann (hintere Reihe 3. von rechts) von der Verbandsgemeindeverwaltung sowie Günter von Blohn, Leiter der VHS Andernach (vordere Reihe rechts). Nicht im Bild ist der Mitwirkende Peter Schmorleiz.