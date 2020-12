Vertragsverlängerung mit Siemens-Partner-Schule Max-von-Laue-Gymnasium

Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 16:00 Uhr

Die Siemens AG und das Max-von-Laue-Gymnasium verlängern ihre 17-jährige Partnerschaft um weitere zwei Jahre. Olaf Katzorke, Sprecher der Siemens-Niederlassung Mittelrhein, Dr. Frank Zimmerschied, Leiter des Max-von-Laue-Gymnasiums, sowie Ruben Keuchel, MINT- und Berufswahlkoordinator am Max-von-Laue-Gymnasium in Koblenz, unterzeichneten den Vertrag zur umfangreichen Kooperation zwischen dem Technologiekonzern und der Schule heute. Pandemiebedingt fand die Vertragsunterzeichnung getrennt voneinander statt.

Das Gymnasium verbleibt damit im Siemens-Partnerschulprogramm und ist eine von 50 Schulen in Deutschland, die von Siemens auf diese Weise gefördert wird. Das gemeinsame Ziel der Partnerschaft ist es, junge Menschen bestmöglich auf Studium, Berufs- und Lebenswelt vorzubereiten. Der Fokus des Programms liegt dabei auf der Förderung naturwissenschaftlicher, mathematischer und technischer Kompetenzen, Vermittlung von Multimediawissen, Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge und der Förderung von Schlüsselqualifikationen. Siemens-Experten informieren über die Arbeitswelt und was es bedeutet, bei einem Global Player zu arbeiten. Praxisbeispiele bieten konkrete Einblicke in den Arbeitsalltag und vertiefen das Verständnis für technische und kaufmännische Tätigkeitsfelder. Damit soll bei Schülerinnen und Schülern das Interesse für ihre berufliche Karriere geweckt werden und sie auf die Berufswelt vorbereiten.

Das Engagement von Siemens im Rahmen dieses Programms ist vielfältig: So bietet Siemens interessierten Schülerinnen und Schülern des Max-von-Laue Gymnasiums unter anderem die Möglichkeit, ein Praktikum in der Niederlassung Mittelrhein am Standort Koblenz zu absolvieren. In den letzten Jahren führte Siemens in den Sommerferien ein sogenanntes Automatisierungs-Camp durch, das in diesem Jahr aufgrund der COVID-Pandemie leider ausfallen musste. Dennoch konnte Siemens eine umfassende Betreuung der Partnerschule sicherstellen. So hat Siemens virtuelle Messen konzipiert und den Schülerinnen und Schüler damit ermöglicht, digital in die Welt von Siemens eintauchen zu können. Auch die Eltern der Schülerinnen und Schüler konnten sich auf der virtuellen Plattform über die beruflichen Möglichkeiten für ihre Kinder beraten lassen und Einblicke in den Konzern erhalten. Das virtuelle Messekonzept wurde von allen Beteiligten sehr gut angenommen und wird nun in regelmäßigen Abständen angeboten.

Weitere Informationen zum Siemens Partnerschulprogramm finden Sie unter https://www.siemens.com/de/de/home/unternehmen/jobs/ausbildung-und-duales-studium/partnerschulprogramm.html.