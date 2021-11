Vereinsmeisterschaft mit Luftgewehr in Bassenheim

Die ersten Luftgewehr-Vereinsmeisterschaften in der „Nach-Corona-Zeit“ führten die Bassenheimer Schützen kürzlich durch.

Die Begleitumstände waren natürlich immer noch anders als gewohnt. Stände, Gewehre und Tische wurden desinfiziert, Abstand wurde gehalten. Trotz den widrigen Umständen war die Vorfreude groß, wieder einmal mit etwas Druck zu schießen. Geschossen wurde mit dem Luftgewehr in zwei Altersklassen auf Scheibe und Blatt, sowie das Ausschießen des traditionellen Wanderpokals. An der Anzahl der Teilnehmer merkte man noch eine gewisse Zurückhaltung der Schützen. Aber natürlich auch irgendwie verständlich.

Die Schützen-/Altersklasse schoss auf Scheibe wie folgt: Thomas Stahl konnte sich mit 99 Ringen vor Jörg Skiba mit 98 Ringen den Ersten Platz sichern. Auf Platz Drei folgte Dirk Apitz mit 97 Ringen.

In der Seniorenklasse wurde Albert Barth ringgleich vor Norbert Stahl (beide 95 Ringe) mit der besseren Zehntelwertung Vereinsmeister.

Das Schießen auf Blatt hatte folgenden Ausgang: In der Schützen-/Altersklasse siegte Thomas Stahl, nach mehrmaligem Stechen auf Blättchen, knapp vor Jörg Skiba und Lars Krämer auf Platz Drei. In der Seniorenklasse setzte sich Albert Barth wieder vor Norbert Stahl mit fünf Blatt durch. In der Disziplin Freihand setzte sich Dirk Apitz mit 44 Ringen vor Thomas Stahl und Jörg Skiba durch.

Den Wanderpokal sicherte sich ebenfalls Brudermeister Dirk Apitz mit der maximal möglichen Punktzahl im Dreikampf Aufgelegt, Angestrichen und Blatt. Das traditionelle Beisammensein im Anschluss an die Wettkämpfe fiel, den Umständen entsprechend, in diesem Jahr etwas zurückhaltender und kürzer aus. Trotzdem war es ein gelungener Start zurück in etwas Normalität.