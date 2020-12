Verein plus/minus 60 aktiv unternimmt Ausflug von Mosel an Rhein

Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 12:14 Uhr

„Mit der Bahn ging es von Kobern-Gondorf nach Boppard. Fast 240 Höhenmeter überwindet der Sessellift auf 915 Meter, ein perfekter Höhenflug. Die Aussicht vom Lift reichte südlich auf Boppard und rechtsrheinisch bis Kamp-Bornhofen. Nach wenigen Minuten Fußweg erreichten wir das “Gedeons Eck„, eine Gaststätte mit Panoramaterrasse, von der aus die gesamte Rheinschleife von Boppard zu sehen war. Bei diesem Zwischenstopp genossen wir den Heidelbeerwein und den selbst gebackenen Kuchen.

Der Vierseenblick befindet sich noch ein paar Minuten weiter oberhalb. An diesem Aussichtspunkt überschneiden sich Schieferhänge und Rheinschleife perspektivisch, so dass der optisch täuschende Eindruck entsteht, es handele sich um vier separate Seen.

Ein Teil unserer Teilnehmer wählte den Wanderweg durch den Wald, die anderen fuhren mit dem Sessellift wieder ins Tal. Direkt am Rhein stärkten wir uns in einer Pizzeria. Das kleine Städtchen Boppard liegt an der größten Rheinschleife des Mittelrheins. Die Uferpromenade mit der Platanenallee und den prächtigen Hotelfassaden gibt Boppard die Bezeichnung “Nizza des Rheins„. In der Altstadt mit den renovierten Fachwerkhäusern ließ es sich nett bummeln. Zurück ging es wieder mit der Bahn. Wir erlebten einen tollen Tag.“