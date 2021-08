Kobern-Gondorf

Verein plus/minus 60 aktiv unternahm Fahrradtour nach Mendig

Elf Mitglieder und Freunde des Vereins plus/minus 60 aktiv trafen sich am kürzlich am Marktplatz in Kobern-Gondorf um die zweite Tages-Radtour in diesem Jahr anzutreten. Das Ziel war Mendig.