Unterwegs die Adventszeit genossen

Ein Ausflug des Vereins plus/minus 60 aktiv aus Kobern-Gondorf führte in die Unterwelt des Weihnachtsmarktes von Traben-Trarbach.

Foto: Gudrun Kühne

Im Zug erwartete die Gruppe ein Picknick. Angekommen in Traben-Trarbach der Ausflug in die Traben-Trabacher Unterwelt. Im Halbdunkeln erfuhren die Teilnehmenden mit Witz und Humor viel Spannendes zur Geschichte des Weinbaus, der Kellertechnik und dem Weinhandel von damals und jetzt. Mittags wurde im Restaurant „Historische Stadtmühle“ mit vielen verschiedenen Speisen der Tisch gedeckt. Nach dem Essen konnte jeder nach Belieben den unterirdischen Weihnachtsmarkt, das Buddha-Museum oder das Städtchen besuchen. Traben-Trarbach erstrahlte im Lichterglanz. Doch besonders interessant waren die sehr großen Weinkeller. Mit vielen Eindrücken traten wir die Heimreise an.

Die nächste Veranstaltung, eine Fackelwanderung, ist am 10. Januar. Informationen dazu auf der Internetseite des Vereins.

Pressemitteilung: plus/minus 60 aktiv