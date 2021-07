Umwelttag 5. Juni – Gemeinsam und generationenübergreifend ein Zeichen setzen

Weltweit werden die Bewohner jährlich daran erinnert, dass vorhandene Ressourcen nicht endlos sind und auch nachfolgende Generationen noch davon leben müssen. Deshalb waren an diesem Tag bundesweit viele Rotary Clubs im Zeichen der EndPlasticSoup-Aktion unterwegs. Gemeinsam wollten sie ein Zeichen gegen die Umweltverschmutzung setzen und selbst aktiv werden.

Auch 20 Mitglieder von Rotaract Koblenz, der Jugendorganisation der Rotarier und den Rotary Clubs Koblenz Deutsches Eck und Koblenz-Mittelrhein trafen sich am Umwelttag in der Rheinau. Von hier schwärmten sie aus, um auf der Rheinwiese, der Wasserwerksrunde, in dem Bereich um Stadion und Sporthalle sowie auf dem Rittersturz und am Moselufer bei der Fischtreppe den Unrat einzusammeln. Logistisch unterstützt wurden sie hierbei bereits im Vorfeld von dem Verein Dreck Weg und der Stadtverwaltung Koblenz. Innerhalb von zwei Stunden sammelten die 20 Teilnehmenden mehrere Säcke voll Müll. Dazu gehörten auch ein achtlos in die Büsche entsorgter Stuhl, ein Paar Wanderschuhe sowie ein Kindersitz. Sehr betroffen machte die enorme Menge an Zigarettenstummeln, Papiertaschentüchern und Mund/Nasenmasken. Jeder achtlos weggeworfene Zigarettenstummel verseucht 40 Liter Grundwasser, die Verrottungszeit von Papiertaschentüchern beträgt zwischen einem und drei Jahren. Deshalb: Der beste Umweltschutz ist achtsamer Umgang mit den Ressourcen und Müllvermeidung – also Null Müll!