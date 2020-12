TuS 1919 St. Sebastian lud zu Jahreshauptversammlung

Archivierter Artikel vom 13.03.2020, 10:40 Uhr

Der erste Vorsitzende, Arno Ackermann, eröffnete um 19 Uhr die Versammlung und konnte erfreulicherweise zahlreiche Mitglieder begrüßen. Er stellte fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde, sodass die Tagesordnung einstimmig angenommen werden konnte. Danach gedachten alle den verstorbenen Vereinsmitglieder.

Anschließend erteilte Ackermann das Wort an die Geschäftsführerin, Marion Bildhauer, für den Verwaltungsbericht. Diese ließ das sportliche Jubiläumsjahr 2019 mit allen Aktivitäten des Vereins Revue passieren und bedankte sich bei allen Helfern, Freunden und Förderern des Vereins für die unverzichtbare Hilfe rund um den Sport und gesellschaftliche Anlässe. Es war ein besonderes Jahr für den Verein. Das 100-jährige Jubiläum stand an und wurde gebührend gefeiert. Besonders in Erinnerung geblieben sind beispielsweise der Festkommers im Januar 2019 oder auch die Lange Tafel in Kooperation mit der ortsansässigen Metzgerei Peter Heidger. Der Bericht der Verwaltung wurde von den Anwesenden angenommen.

Ackermann übergab das Wort an die Leiterin der Finanzen, Michaela Dilg, die den detaillierten Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2019 verlas. Auch hier gab es keine weiteren Fragen und der Bericht wurde einstimmig angenommen. Die Kassenprüfer Peter Schoor und Marc Bersch bescheinigten Dilg eine einwandfreie und sehr übersichtliche Kassenführung und bedankten sich für die geleistete Arbeit.

Nach diesem Tagesordnungspunkt wies der Erste Vorsitzende nochmals auf die vielen erfolgreichen Veranstaltungen anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums hin. Unter anderem wurde der Verein im Dezember 2019 in der Staatskanzlei Mainz mit der Ehrenplakette des Bundespräsidenten ausgezeichnet. Zudem erhielt der TuS für seine Bemühungen, auch Kindern mit körperlichen Behinderungen eine Sportausübung zu ermöglichen, eine Auszeichnung in Verbindung mit einer Prämie vom Landessportbund Rheinland-Pfalz.

Im Anschluss folgte die Wahl des Versammlungsleiters. Vorgeschlagen und einstimmig gewählt wurde Ehrenmitglied Herbert Wambach, der die Wahl gerne annahm. Er dankte dem gesamten Vorstand und allen Helfern für die geleistete Arbeit im Jahr 2019 und entlastete diesen ordnungsgemäß. Die sich anschließende Neuwahl ergab folgendes Ergebnis:

Geschäftsführender Vorstand:

Erster Vorsitzender: Albrecht Fischer,

Zweiter Vorsitzender: Dennis Gerolstein,

Geschäftsführerin: Laura Schäfer,

Leiter der Finanzen: Sascha Walter,

Jugendleiter: Andreas Stein.

Erweiterter Vorstand (aktive Beisitzer):

Simone Giese,

Karin Giese,

Janina Bildhauer,

Dominic Holschbach,

Tobias Müller,

Fabian Weidung und

Jörg Bersch.

Neu ist, dass seit diesem Jahr zwei weitere Arbeitsebenen zur Entlastung des Vorstands eingeführt wurden. Anke Günther, Marion Bildhauer, Michaela Dilg, Edwin Klein und Denise Bachtler wurden zu Mitarbeitern des Vereins mit jeweils konkreten Aufgaben benannt. Als freiwillige Helfer haben sich zusätzlich Daniel Doetsch, Michael Bildhauer, Henning Reif, Andreas Müller, Erich Müller, Peter Schoor, Jürgen Milde und Arno Ackermann bereit erklärt. Als neue Kassenprüfer wurden Karl-Heinz Lüdke und Frank Günther gewählt. Alle Mitglieder des Vorstands sowie die Kassenprüfer wurden einstimmig gewählt und nahmen die Wahl an.

Sowohl der abgewählte Arno Ackermann als auch der neue Erste Vorsitzende, Albrecht Fischer, bedankten sich bei allen Gewählten für deren Bereitschaft, die kommenden Aufgaben zu übernehmen. Letzterer freut sich sehr auf die künftige Zusammenarbeit. Es folgten einige Dankesreden und kleine Präsente als besonderes Dankeschön an den alten Vorstand, vor allem an Ackermann. Dieser kann mit Stolz auf eine erfolgreiche Zeit sowie fruchtbare Zusammenarbeit sowohl unter den Vereinsmitgliedern als auch mit anderen Vereinen des Dorfes zurückblicken.

Im Vorfeld waren keine weiteren Anträge bei dem Vorstand eingegangen. Danach wurden unter dem Punkt „Sonstiges“ verschiedene Fragen der Mitglieder beantwortet, Anregungen und Vorschläge für die erste Vorstandssitzung notiert, die dann, wenn möglich, auch in die Tat umgesetzt werden. Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr kamen, beendete der erste Vorsitzende Fischer um 20.55 Uhr mit Worten des Dankes die Jahreshauptversammlung und wünschte allen Mitgliedern ein erfolgreiches und gutes Sportjahr 2020.