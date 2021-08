Turn- und Sportfreunde Rot-Weiß Koblenz veranstalten Hockeycamp

Nachdem am Sonntag schon die Zelte und der große Pavillon aufgebaut worden waren, ging es am Montag so richtig los. Jedes Kind und jeder Betreuer musste natürlich einen gültigen, negativen Corona-Test oder ein Impfnachweis vorlegen. Auf dem Programm stand am Morgen Stationen-Training, bei dem Koordination, Strafecken, die argentinische Rückhand und auch Volleyschläge trainiert wurden. In der Mittagspause wurde der erste von drei Geburtstagen im Camp mit Kuchen und Limo gefeiert, anschließend sollte es nachmittags in Schwimmbad gehen. Jedoch machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung und so spielten die Kinder ein Hockeyturnier, das Team Gelb im Penalty Shootout gewinnen konnte. Nach dem anstrengenden Training endete der Abend mit einem Outdoorkino und selbstgemachten Popcorn.

Am Dienstag kam Thorsten Grimm, der U12 Auswahltrainer von Rheinhessen zum Training und hat mit den Kindern an den Schlag- und Verteidigungstechniken gearbeitet. Parallel wurden auch Schlenzer und das eins gegen eins gegen den Torwart geübt. Nach dem Training spielten noch alle Kinder gegen die Betreuer. Am Abend saßen sie gemeinsam ums Lagerfeuer und es gab Stockbrot. Am Mittwoch konnte dann auch der ausgefallene Schwimmbadbesuch bei Sonnenschein nachgeholt werden. Danach mussten schon die Zelte abgebaut werden, denn die Eltern waren auf dem Weg zum Abschlussgrillen. Dabei wurden schon Pläne für die anstehende Saison und das nächste Hockeycamp geschmiedet. Der älteste Teilnehmer ist sich jedenfalls sicher: „Nächstes Jahr bin ich wieder dabei, aber dann als Betreuer!“