TS time to dance: Vorstand im Amt bestätigt

Der Vorstand lud zu einem Sektempfang und belegten Brötchen ein, weil sich die einzelnen Tanzgruppen während der vergangenen beiden Jahre pandemiebedingt kaum gesehen hatten. Die Erste Vorsitzende Ulrike Meseberg-Kremser begrüßte um 10 Uhr die Teilnehmer und nach dem ersten „Hallo“ kam es in der lockeren ungezwungenen Atmosphäre direkt zu netten Unterhaltungen und alle fanden der Empfang war eine gute Idee für einen Sonntagmorgen. Eine besondere Überraschung hatte der Vorstand, ohne seine Erste Vorsitzende, noch geplant und vorbereitet. Die Zeit war reif für eine besondere Ehrung, die der Tanzsportverband Rheinland-Pfalz (TRP) verdienten und engagierten Personen für langjährige Arbeit verleiht. Ulrike Meseberg-Kremser erhielt die silberne Ehrennadel für mehr als 25 Jahre Vereinstätigkeit, auch als Tanzsporttrainerin. Die Überraschung war gelungen, als Urkunde und Nadel während des Sektempfangs überreicht werden konnten. Nachdem alle sich ein wenig gestärkt hatten, bat Ulrike Meseberg-Kremser die Teilnehmer ihre Plätze einzunehmen (coronakonform), da die Tagesordnung ziemlich umfangreich war. Nach der Verlesung der Geschäfts- und Kassenberichte der vergangenen Jahre fand anschließend die Aussprache statt. Als alle Fragen umfassend geklärt waren und der Kassenprüfer seinen Bericht verlesen hatte, bat dieser um Entlastung des Vorstandes. Diesem Antrag wurde einstimmig durch die Versammlung stattgegeben. Nun mussten die Kassenprüfer entlastet werden und dies geschah dann auch einstimmig.

Als nächstes stand der große Block der Ehrungen für jahrelange Vereinsmitgliedschaft an. Es konnten mehr als 20 Ehrungen für fünf, zehn, 15, 20 und 25 Jahre durchgeführt werden. Obwohl der Verein TS time to dance in Urbar noch nicht so lange existiert, waren schon sehr viele Tänzer in den Vorvereinen Mitglieder und diese langjährige Verbundenheit wurde entsprechend gewürdigt mit einem kleinen Präsent. Zwei Mitglieder haben schon mehr als 25 Jahre „auf dem Buckel“, unter anderem die Erste Vorsitzende. Nun mussten einige Beschlüsse gefasst werden und es wurden einzelne neue Punkte der Vereinsordnung mitgeteilt. So wurden zur Deckung der Kosten geringfügige Beitragserhöhungen vom Vorstand vorgeschlagen, die von der Versammlung beschlossen wurden. Damit hatte der alte Vorstand ausgedient und erhielt hierfür den Applaus der Versammlung. Der schnell zur Verfügung stehende Wahlleiter bedankte sich auch noch einmal ausdrücklich für die gute Arbeit des Vorstands.

Dies und das folgende Wahlergebnis spiegeln verschiedene Faktoren: Der Vorstand konnte in der pandemiebedingt schwierigen Zeit gut seine Einigkeit erhalten und die vereinserhaltenden Schritte, die den Mitgliedern transparent erläutert zur Verfügung standen, transportieren. Dies ergänzt mit der zugewandten und kompetenten Art und Leistung der Trainerinnen. Die Versammlung sprach sich bei dem kompletten Vorstand für die Wiederwahl (auch eines abwesenden Vorstandsmitglieds) aus, die anschließend einstimmig gewählten Kandidaten nahmen die Wahl an. Somit ist der „alte“ Vorstand auch der „neue“; zwei neue Kassenprüfer waren danach schnell gefunden. Da in den vergangenen beiden Jahren alle Aktivitäten abgesagt werden mussten, sprach sich der neue Vorstand dafür aus, wieder vorsichtig zu starten. So plant der Verein im September ein Herbstfest und zum Jahresabschluss – auch schon traditionell – die Abnahme des Deutschen Tanzsportabzeichens.

Da keine weiteren Anfragen und Anträge vorlagen, beendete die neue Erste Vorsitzende nach drei Stunden die sehr harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung mit abschließenden Hinweisen: Aktuell nimmt die Gruppe „Orientalischer Tanz“ unter der Leitung von Alexandra Schmitz montags vormittags von 10.30 bis 12.00 Uhr neue Tänzer und Tänzerinnen gerne auch ohne Vorerfahrung auf.

Für den (Wieder-)Einstieg in die Standard-/Lateingruppe dienstags abends unter der Leitung von Ulrike Meseberg-Kremser veranstaltet der Verein am 3., 10. und 17. Mai von 19 bis 20 Uhr vor dem regulären Training einen Workshop. Der Kostenbeitrag für die drei Abende insgesamt wird mit 20 Euro pro Person am ersten Workshop-Abend entrichtet, wobei die Anmeldungen paarweise erbeten werden unter info@ts-timetodance.de. Auch Fragen werden hier geklärt. Weitere Informationen sind auf der Internetseite des TS time to dance verfügbar.