Trix Express Club Deutschland spendet an Lichtzeichen

Lichtzeichen ist ein Verein, der schwangeren Frauen, die in Notlage gekommen sind, betreut und zuunterstützt. Lichtzeichen gibt Unterstützung in allen Lebenslagen, ist behilflich bei familiären und häuslichen Angelegenheiten, bei der Kinder- und Mütterbetreuung und Beratung, bei Arzt- und Behördengängen, hilft mit Materialspenden wie Kleidung, Kinderbettmaterial, Spielsachen und Kinderbücher für die Kleinkinder, um nur die wichtigsten Punkte zu nennen. Eine sehr gute und lobenswerte Institution, die ehrenamtlich von etwa 20 Mitarbeitern aktiv gestaltet wird. Ihnen gebührt viel Lob und Anerkennung.

Wir haben ein Scheck in Höhe von 150 Euro überreicht, haben mehrere Kartons mit Kinderkleidung, Spielsachen und einem Kinderbett übergeben, was eine sehr begeisterte und dankbare Entgegennahme hervorrief. Wir wollen mit den Spenden etwas Gutes tun, und zwar für diejenigen, die in unserer Gesellschaft zu kurz kommen oder gesundheitliche Probleme haben und auf Hilfe angewiesen sind, auch im Sinne unserer Gemeinnützigkeit des Trix Express Clubs."

Bericht von Trix Express Club