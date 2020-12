Treffpunkt Ohr: Manfred Gniffkes Appell „Schreiwt et off!“

Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 16:26 Uhr

Manfred Gniffke war wieder einmal zu Gast bei Treffpunkt Ohr. Der nicht nur bei den Vereinsmitgliedern beliebte Ur-Kowelenzer erzählte aus seinem Buch „Der Mensch denkt und Gott lenkt“ und gab damit bisher unbekannte Einblicke in das Leben im und nach dem Krieg. Mit den Worten „Schreiwt et off!“ appellierte er an die Zuhörer, ebenfalls Erinnerungen aus ihrer Kindheit dem Vergessen zu entreißen.

Im November können corona-bedingt leider alle die für November geplanten Vereinsangebote, wie Kegeln, Dienstagsspaziergänge oder Sprachpflege nicht stattfinden. Der CI-Treff wurde auf den ersten Dezember-Montag verlegt, in der Hoffnung, dass dann der Lockdown beendet wurde.

Nähere Informationen zu Treffpunkt Ohr gibt es per E-Mail an info@treffpunktohr.de sowie in der Geschäftsstelle, Schloss-Straße, Koblenz, Telefon 0261/350 50.