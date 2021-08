Treffpunkt Ohr lud zum Grillfest ein

Treffpunkt Ohr, Verein für besseres Hören hatte kürzlich seine Mitglieder, deren Angehörige und Interessierte zum Grillfest eingeladen, einer der Höhepunkte im Veranstaltungsjahr des Vereins. Und die Location dafür war gut gewählt. Die Waldescher Grillhütte im Freizeitgebiet der Ortsgemeinde ist wahrlich ein wunderschöner Ort.

Der Nachmittag war für alle Beteiligten kurzweilig und viel zu schnell vorüber. Es gab neben kulinarischen Genüssen, vor allem Zeit, um sich miteinander auszutauschen und ein buntes Rahmenprogramm. So stellten alle Gruppen im Verein ihre Aktivitäten vor: Sonntagskegler, Wandergruppe, CI-Gruppe, Sprachpflege und Gymnastikgruppe. Wer an diesem Nachmittag nicht dabei sein konnte, sich aber für die vielseitigen Aktivitäten interessiert, kann sich dazu in der Geschäftsstelle oder über die Internetseite des Vereins informieren. Stefan Saul, Becker-Fachgeschäftsleiter, Hörakustikmeister und CI-Spezialist, erfreute die Anwesenden mit seinem Gitarrenspiel und lud zum gemeinsamen Singen ein. Zum Abschluss gab es für alle ein Glas Wein und ganz sicher einen Wermutstropfen: Das Grillfest war zu Ende.

Weiterer Veranstaltungshöhepunkt: Sommerfahrt nach Bonn

Doch schon ein nächster Höhepunkt steht an. Am Samstag, dem 25. September findet die Sommerfahrt nach Bonn statt. Dort werden unter anderem die Sonderausstellung „Hits und Hymnen – Klang der Zeitgeschichte“ im Haus der Geschichte besichtigt. Für Mitglieder des Vereins ist die Teilnahme kostenfrei; Gäste sind willkommen und zahlen einen Unkostenbeitrag von 20 Euro. Anmeldungen für die Fahrt sind noch bis zum 10. September möglich entweder direkt in der Geschäftsstelle Treffpunkt Ohr, Schloss-Straße 25, Koblenz (Becker Hörakustik), telefonisch unter Telefon 0261/350 50 oder per E-Mail unter info@treffpunktohr.de.