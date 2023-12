Tombola-Erlös vom Betriebsfest gespendet

Foto: Kreisverwaltung MYK/Breitbach

Das diesjährige Betriebsfest der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz bereitete nicht nur Hunderten engagierten Mitarbeitenden große Freude, sondern im Nachhinein nun auch der so wichtigen Hospizarbeit im Landkreis und der Stadt Koblenz. Einen tollen Geldbetrag in Höhe von 1500 Euro konnte die Betriebsratsvorsitzende Heike Breitbach gemeinsam mit weiteren Kolleginnen der Kreisverwaltung jüngst je zur Hälfte an die Vertreter des Hospizvereins Mayen sowie des Kinderhospizes in Koblenz überreichen.

Foto: Kreisverwaltung MYK/Breitbach

Bei dem Geld handelt es sich um den gesamten Erlös der Betriebsfest-Tombola sowie den Anmeldegebühren für eine Rallye durch Koblenz, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung.„Diese Mittel tragen dazu bei, die notwendigen Ressourcen bereitzustellen, um den Kindern und ihren Familien die bestmögliche Betreuung und Unterstützung zu bieten. Die Hospize arbeiten in großem Umfang ehrenamtlich und sind neben öffentlichen Geldern auf Spenden angewiesen, um Betroffenen und ihren Familien in schweren Stunden beistehen zu können“, sagt Betriebsratsvorsitzende Heike Breitbach und dankt zugleich allen Mitarbeitenden der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, die diese großzügige Spende erst ermöglicht haben.

Pressemitteilung: Kreisverwaltung Mayen-Koblenz