Tolle Resonanz beim MoselCleanUp

Es waren bei spätsommerlichem Wetter auf dem Wasser und am Ufer insgesamt 39 Helfer im Einsatz. 25 große, volle Müllsäcke plus Eisenschrott, Bauputz, Autoreifen, Pflanzenkübel, Einmalgrills, Matratzen, Angelzubehör, Verkehrsschilder, Camping- und Liegestühle und vieles mehr kamen am Ende auf den von der Ortsgemeinde bereitgestellten Anhänger.

Unterstützung erhielt der WSC unter anderem von der Grundschule Kobern-Gondorf sowie der Realschule Plus + FOS, mit der der Verein kooperiert. „Es macht eigentlich keinen Spaß, so viel Müll zu sehen. Aber am Ende, wenn man dann die vielen gesammelten Müllsäcke sieht, ist man froh, was man geschafft hat“, so eine fleißige Grundschülerin. Frau Gleisberg konnte einige ihrer ehemaligen Schüler für dieses CleanUp motivieren.

WSC-Vorsitzende Karen Mohrdieck-Türpe merkte an: „Da im Frühjahr die gemeinsame Umweltaktion mit der Kajak-AG der RS plus + FOS bedingt durch COVID-19 ausfallen musste, hat sich das MoselCleanUp geradezu angeboten.“ Insgesamt wurden aus Sicht des WSC die Erwartungen übertroffen. Die regionale Presse und SWR Aktuell Fernsehen waren ebenfalls vor Ort und berichteten darüber.

Nach getaner Arbeit hatten alle Helfer als Dankeschön die Möglichkeit, sich an der vom WSC Untermosel bereitgestellten Tafel (von Karen Mohrdieck-Türpe liebevoll zubereitet) reichhaltig und abwechslungsreich zu stärken. Hierbei bedankt sich der Verein bei Lucy Mallmann, die mit einer großzügigen Spende die Getränkekasse des WSC aufbesserte.

Der Dank für das gelungene CleanUp-Event gilt selbstverständlich allen Helfern, der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf für das Bereitstellen der Arbeitsmaterialien (Müllsäcke, Müllgreifer und Eimer) und Ralph Gries für das Einsammeln der Müllsäcke am Moselufer.

Die Initiatoren von Rhein-, Mosel- und RuhrCleanUp gaben bereits den Termin der Aktion im nächsten Jahr bekannt: Samstag, 11. September 2021. Weitere Informationen gibt auf der Internetseite www.wsc-untermosel.de.