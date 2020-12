Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 12:47 Uhr

Karthause

Titelübergabe an der Realschule plus Karthause als Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

„I see your true colors“ – mit diesen Worten wurde kürzlich die feierliche Titelübergabe von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und der Realschule plus auf der Karthause eingeleitet.