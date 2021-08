Techniktage für Kinder: Mit vem.die arbeitgeber Informatik und Technik erleben

MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Bereiche in denen dringend Fachkräfte benötigt werden. Trotz der anhaltenden Covid-19-Pandemie konnte der vem.die arbeitgeber die Techniktage anbieten und sich für die MINT-Bildung einsetzen. Es wurden zahlreiche Maßnahmen getroffen: Reduzierung der Teilnehmerzahl, Einsatz einer weiteren Betreuungsperson und tägliches Testen für einen bestmöglichen Schutz der Kinder.

Die Techniktage machen Freude, zehn glückliche Kinder nahmen eine Teilnahmebestätigung mit nach Hause. Unter der Betreuung von Michaela Weiß und ihrem Team vom Medien-Leuchtturm bekamen die Kinder spielerisch Einblick in die Welt des Programmierens und lernten einen PC von innen kennen. Sie bauten dabei einen PC auseinander und wieder zusammen, so erforschten sie alle Komponenten eines Computers. Für die Bildungsreferentin des vem, Nadine Giejlo, waren die Techniktage wieder ein voller Erfolg: „Der Fachkräftemangel ist einer der größten Herausforderungen unserer Mitgliedsunternehmen. Wir als Unternehmerverband engagieren uns daher schon seit Jahren mit zahlreichen Projekten, um dem Mangel an Nachwuchskräften im MINT-Bereich entgegenzuwirken. Dafür setzen wir bereits im jungen Alter an, um die Kinder früh für technische und naturwissenschaftliche Themen zu begeistern – sozusagen Berufsorientierung von klein auf“. Die Techniktage werden jedes Jahr vom vem.die arbeitgeber veranstaltet. Sie möchten das Angebot im nächsten Jahr nicht verpassen? Dann besuchen Sie den vem unter https://vem.diearbeitgeber.de oder auf LinkedIn und bleiben Sie auf dem Laufenden!