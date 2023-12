Stimmungsvoller Abend beim MGV

Foto: Helmut Wagner

Zum Abschluss eines großartigen Sängerjahres fand die Weihnachtsfeier des MGV im festlich dekorierten Nebenraum der Mehrzweckhalle statt. Es wurde ein unterhaltsamer und stimmungsvoller Abend, den die anwesenden Mitglieder und Gäste erlebten. Zunächst begrüßte Herbert Schmidt die gut gelaunten Besucher.

Foto: Helmut Wagner

Nach der Begrüßung hatte der Chor vier weihnachtliche Weisen im Gepäck, dazu auch solistische Vorträge von Tenor Walter Kohns. Singen macht hungrig, so standen schon Schinkenröllchen, leckerer Braten und viele Salate zum Verzehr bereit. Ein süßer Nachtisch rundete das Ganze ab. Wie es sich für eine Sängerfeier gehört, wurde natürlich auch zusammen mit allen Gästen viel gesungen. Marco Seidl begleitete die Sängerschar bei den Weihnachtsliedern mit dem Akkordeon.

Herbert Schmidt als Vorsitzender des MGV ließ das Sängerjahr Revue passieren. Es war hier nur Gutes zu hören. Die Sänger waren bei allen Veranstaltungen bestens vorbereitet und vertreten. So wurde einem wieder bewusst, was sich im Jahr ereignet hatte. Ein toller Ausflug in den Rheingau, Singen am Schängelbrunnen der Stadt Koblenz, der glanzvolle Auftritt beim Seniorentag der Stadt Koblenz, Gänsehautmomente waren oft mit dabei. „Unsere frischen Chorsätze kommen beim Publikum einfach gut an. Wir singen ja nicht nur zur Freude unserer Mitmenschen, sondern auch zu unserer eigenen Freude. Wie heißt es so schön: Den Nerv der Zuhörer genau getroffen!“ Die versteht der musikalische Leiter Wolfgang Fink meisterhaft einzuproben. Walter Kohns schlüpfte in die Rolle des Nikolaus, seine Frau Manuela als Rentier beim lustigen Sketch: „Hu, Hu Huckepack.“

Es folgte die Ehrung derer, die sich im vergangenen Jahr besonders um den Verein durch tatkräftige Mithilfe verdient gemacht hatten. Zahlreiche Geschenke, überreicht von zwei netten Engelchen, Helga und Michi, wechselten den Besitzer. Für die Sangesfreunde, die jeden Mittwoch von außerhalb zur Probe kommen, gab es einen Tankgutschein, bei den heutigen Spritpreisen sehr willkommen. Die Helferinnen durften sich über eine Flasche Sekt freuen, alle Sängerfrauen wurden mit einer Packung Mon Cheri bedacht. Man saß noch lange in froher Runde beisammen. Ein Labsal für die Seele, dieser schöne Abend.

Eine großartige Kameradschaft und Geselligkeit ist das, was den MGV besonders auszeichnet. Unser dynamischer Chorleiter ist der musikalische Garant dafür, dass es weiter aufwärts geht, daher sind auch neue (und auch „alte“) Sänger gerne gesehen in unseren Reihen. Denn: „Mann“, wir brauchen Dich als aktiven Sänger! Für uns ist nach wie vor der Probenmittwoch „der schönste Tag der Woche“. Startet im neuen Vereinsjahr mit uns auf eine musikalische Reise, die gesanglich für jeden Geschmack etwas bietet. Es könnte der Beginn einer wunderbaren Freizeitgestaltung werden.

Glanzpunkte wird es auch im nächsten Jahr genügend geben. Eines wird sicherlich das Konzert im Mai sein. Der MGV wird am Mittwoch, 10. Januar, um 17.30 Uhr mit den Proben dafür beginnen. „Den Kranken unseres Vereins wünschen wir von Herzen baldige Genesung, allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!“

Pressemitteilung: Friedhelm Müller, MGV St. Sebastian