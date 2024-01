Sternsinger sammeln für notleidende Kinder

Martina Niegemann Martina Niegemann Martina Niegemann Martina Niegemann

Seit vielen Jahren sammeln Sternsinger in ganz Deutschland rund um den Dreikönigstag Spenden für notleidende Kinder überall auf der Welt. Dieses Jahr steht „Amazonien (alle Länder entlang des Amazonas) im Fokus der Spendenaktion: „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Das gesammelte Geld soll helfen, den dort lebenden Kindern eine lebenswerte und lebenswürdige Welt zu erhalten, die jedoch massiv von der Abholzung der Regenwälder bedroht ist. Dass der dadurch verursachte Klimawandel nicht auf die dortige Region beschränkt bleibt, sondern weltweit spürbar geworden ist, dürfte spätestens seit der schlimmen Flutkatastrophe bei unseren Nachbarn im Ahrtal deutlich geworden sein.

Unter dem Motto „Sternsingeaktionen in der Koblenzer Innenstadt – da geht doch was!“ fanden sich zehn interessierte Frauen aus allen fünf Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Koblenz-Innenstadt Dreifaltigkeit zusammen, um über Bewährtes zu sprechen, neue Ideen zu überlegen und Innovatives ausprobieren. Das Ziel: Wir sammeln Spenden für die Kinder Amazonien. Das Leitmotiv: Alles kann – nichts muss! Jede und jeder darf als Sternsinger oder Begleiterin überall mitmachen. Die Spielregeln: Die Begleiterinnen entscheiden, welche Aktion sie durchführen können und möchten. Es gibt keine Verpflichtung für die „Ewigkeit“! Die Bedingung: Niemand soll seine Freizeit „opfern“. Denn nur wer seine Freizeit gerne schenkt, ist mit Freude und Lust dabei!

Martina Niegemann, Gemeindereferentin der Pfarreiengemeinschaft Koblenz-Innenstadt Dreifaltigkeit, erzählt: „Was soll ich sagen? Bereits die freie und kreative Ideenfindung und Planung hat allen Beteiligten wirklich Freude bereitet, und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Es sind viele unterschiedliche Aktionen dabei herausgekommen! Dank der engagierten Frauen haben sich dann auch fröhliche, begeisterte und sehr motivierte Sternsinger gefunden. Was mich besonders freut: Die Gruppen waren bei allen Aktionen bunt gemischt. Mit dabei waren Kinder und Jugendliche aus unseren fünf Pfarreien St. Menas, St. Josef, Herz Jesu, Liebfrauen, St. Kastor: Kommunionkinder, Geschwister und Freunde, eigene Kinder und Enkelkinder, alle von überall her, die Lust und Zeit hatten, in ihren Weihnachtsferien dabei zu sein.

Ein paar Gruppen zogen drei Tage lang durch das Pfarrgebiet von St. Josef, erteilten im feierlichen Gottesdienst am Sonntag den Sternsinger-Segen. Eine größere Gruppe hat den Segen ins Rathaus gebracht. Ganz spontan hat sich eine weitere Gruppe gefunden, die am Jahresende beim „Kreppcher-gugge“ in drei Kirchen gesungen hat. Weitere Aktionen waren: Singen bei Senioren auf dem Oberwerth, bei den Frauen im Café Atempause, beim Evensong in St. Castor. In der Herz-Jesu-Gemeinde fand mit Sternsingern ein Nachmittag über die Länder Amazoniens und anschließend der Gottesdienst statt. Unsere Regionalkantorin und Leiterin des Jugendkammerchores hat bewirkt, dass ein Großteil der Einnahmen des Weihnachtskonzertes der Singschule den Sternsingern zugutekommt. Die Kinder aus der St. Castor-Grundschule haben als Segensgruß ganz zauberhafte Heilige Könige aus Sektkorken gebastelt. Und in allen unseren fünf Kirchen gibt es den „Segensaufkleber to go“, solange der Vorrat reicht!

Allein die Aktionen, die von den Frauen initiiert und begleitet wurden, haben bereits 3300 Euro für die Kinder in Amazonien erbracht. Die Spenden, die von Sternsingern rund um St. Josef und durch den „Segen to go“ gesammelt worden sind, werden gerade gezählt und kommen noch hinzu! Ein herzliches Dankeschön an alle Initiatorinnen, Begleiterinnen, Unterstützer und Ermöglicher und ganz besonders an alle beteiligten Kinder und Jugendliche für Ihren und Euren großartigen Einsatz! Danke für die tolle, kreative und unkomplizierte Zusammenarbeit der Menschen unserer Pfarreiengemeinschaft und darüber hinaus. Schon jetzt bin ich gespannt, welche Sternsingeraktionen sich fürs nächste Mal ergeben. Nicht zuletzt sei auch noch einmal von ganzem Herzen allen Spenderinnen und Spendern gedankt! Im Namen der Kinder in Amazonien und auch in unser aller Namen: Ein herzliches 'Vergelt's Gott'!“

Spenden können auch direkt an das Kinderhilfswerk „Die Sternsinger“ eingezahlt werden, Informationen im Internet unter https://www.sternsinger.de

Pressemitteilung: Pfarreiengemeinschaft Koblenz-Innenstadt Dreifaltigkeit