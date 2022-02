Sternsinger in Arenberg und Immendorf trotzten der Pandemie

Als Heilige Drei Könige brachten sie den Neujahrssegen „20*C+M+B+22“, Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus – an die Haustüren, im Gepäck nicht nur gesegnete Kreide, Segensaufkleber, Sammeldose und Stern, sondern in diesem Jahr auch wieder einen Mund- und Nasenschutz. 8500 Euro Spenden für das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ kamen so in Arenberg und Immendorf zusammen, die in diesem Jahr unter dem Leitwort „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ vor allem für die medizinische Versorgung von Kindern in Afrika eingesetzt werden sollen.

Die Arenberger Sternsinger zogen gleich nach ihrer Aussendungsfeier zur Senioreneinrichtung Caritas-Haus St. Elisabeth. Dort stellten sie sich im Halbkreis im Hof auf und schickten das Segenslied, verstärkt durch ein Mikrofon, in die Cafeteria zu den Bewohnern. „Das war für uns alle eine rührende Begegnung, auf die wir nicht hätten verzichten wollen.“, so Mitorganisatorin Veronika Blum.

Beim Rückkehrgottesdienst mit Gemeindereferentin Dorothee Hoffend erzählten die Sternsinger und ihre Begleiterinnen begeistert von der großen Freude und Dankbarkeit der Menschen an den Haustüren. „Es hat Spaß gemacht, etwas Gutes zu tun“, schwärmte der Erstklässler Alexander Wolf. Ramona Pieper vom Organisationsteam schilderte ihren Eindruck, dass sich die Menschen in diesem Jahr besonders über den Besuch gefreut hätten: „Das Strahlen einiger Leute, die uns die Tür geöffnet haben, ist mir noch lange präsent geblieben.“

Der Erfolg der Sternsingeraktion hatte einige Tage in der Schwebe gehangen, als sich zwei Drittel der Immendorfer Sternsinger ausgerechnet am Tag der Aussendungsfeier in Quarantäne begeben mussten. Erst nach und nach durften dann auch sie mit durch die Straßen ziehen und die Geduld der Dorfbewohner belohnen. Die Sternsingeraktion ist die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder und wird jedes Jahr um den Dreikönigstag herum durchgeführt.

Bericht von Beatrix Mählmann.