Weißenthurm

Sternsinger für einen guten Zweck unterwegs

Obwohl die Sternsinger ihren Rundgang durch Weißenthurm bereits am Samstag abgeschlossen hatten, besuchte eine Gruppe das Rathaus der Stadt am Montag, um auch dort den üblichen Segensspruch vorzutragen und die bekannte Inschrift an der Eingangstür anzubringen.