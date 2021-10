Statt Jahresheft: VHS Weißenthurm präsentiert Quartalsbroschüre

Kürzlich startet die Volkshochschule (VHS) der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm in das Herbstsemester. Die VHS ist der zentrale Akteur der Weiterbildung in der VG und hält seit Jahrzehnten ein breitgefächertes Angebot vor.

Jetzt geht die Einrichtung neue Wege. Die Corona-Pandemie stellt alle Teile der Gesellschaft vor Herausforderungen. Die Menschen sind mehr denn je gefordert, sich aktuellen Situationen anzupassen. Auch im Bereich der VHS gibt es daher einige Neuerungen. Anstelle des bekannten Jahresprogramms zum Semesterbeginn stellt die VHS mit einer Broschüre Besonderheiten ihres aktuellen Angebots der kommenden drei Monate vor. Mit dabei sind unter anderem Veranstaltungen speziell für Frauen und sogenannte „Letzte Hilfe Kurse“, die vermitteln, was Nahestehende für Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen, tun können. Die Vortragsreihe „vhs wissen live“ bietet ein digitales Wissenschaftsprogramm. Zudem steht das Thema Brandschutz im Fokus. Eine weitere Neuheit ist ein Wochenend-Seminar „Kreatives Schreiben“ mit dem Mülheim-Kärlicher Autor Dieter Aurass. Für Senioren gibt es für den Kurs „Einstieg in die digitale Welt“ wegen der großen Nachfrage weitere Kurse.

Das Gesamtprogramm finden Interessierte auf der Internetseite www.vhs-weissenthurm. Das VHS-Team hat die letzten Wochen und Monate unter anderem auch dazu genutzt, diese Internetseite zu aktualisieren. Sie präsentiert sich pünktlich zum Programmstart nicht nur im neuen Design, sondern auch nochmals nutzungsfreundlicher. Auf der Startseite befindet sich unter anderem ein übersichtlicher Veranstaltungskalender sowie eine Suchfunktion. Auch die sechs großen Themenbereiche sind dort gelistet:

Gesellschaft

Kultur

Gesundheit

Sprachen

Beruf/EDV

Web-Seminare

Die Gesundheit der Kursleitungen und Kursteilnehmer liegt der VHS besonders am Herzen. Daher gelten für alle Kursangebote derzeit besondere Hygienekonzepte. Zudem hat die VHS der VG Weißenthurm ihre Digitalisierungsstrategie weiterentwickelt, ohne die Vorteile zu vernachlässigen, die eine Anlaufstelle vor Ort auszeichnet: Persönliche Ansprechpartner in der Geschäftsstelle, eine individuelle Betreuung durch die Kursleitungen und im wahrsten Sinne des Wortes „kurze Wege“.

„Als VHS sind wir für viele Menschen auch ein Stück Heimat in der Verbandsgemeinde Weißenthurm. Denn besonders in Zeiten der Globalisierung ist es wichtig, die bestehenden Netzwerke vor Ort zu nutzen sowie soziale Kontakte zu pflegen und auszubauen“, erklärt VHS-Leiter Sven Normann. Auch für Bürgermeister Thomas Przybylla liegen die Vorzüge der Einrichtung und die Chancen, die sie bietet, auf der Hand: „Wir laden alle Mitbürger ein, die Angebote unserer Volkshochschule aktiv zu nutzen. Schlagen Sie neue Wege des Lernens und der Weiterbildung ein, diskutieren Sie gemeinsam mit uns über die Zukunft unserer Gesellschaft und begegnen Sie Menschen, die Ihre Interessen teilen“, betont er.