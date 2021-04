Bremm

Startplatz am Bremmer Calmont erhält neuen „Frühlings-Mantel“

In den vergangenen Wochen wurde während einiger Arbeitseinsätze in kleinen corona-konformen Teams der Gleitschirmfreunde Rhein-Mosel-Lahn der Gleitschirm-Startplatz unterhalb des beliebten Ausflugsziels Gipfelkreuz am Bremmer Calmont erneuert.