Starkes Zeichen für Frieden und Klimaschutz gesetzt

Der BUND und andere Umweltverbände sowie die Grünen hatten zu einer Demonstration zum Thema: „Klimapolitik ist Friedenspolitik“ aufgerufen. Die Demonstration begann mit einer Schweigeminute für die leidenden Menschen infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine, aber auch für Opfer anderer Kriege um Gas und Öl. Verschiedene Rednerinnen und Redner mahnten eine schnelle und konsequente Klimapolitik bei EU, Bund, Ländern und Kommunen an, um durch erneuerbare Energien und Energiesparen aus der Falle der Öl- und Gasabhängigkeit zu kommen.

Dr. Thomas Bernhard verglich die Abhängigkeit von Gas mit einer Sucht, weil sie krank mache und unfrei. Sie müsse schnell beendet werden, auch wenn es kurzfristig schmerzt. “Wichtig sind klare Gesetze, die auch ein Tempolimit oder die CO2-Abgabe einschließen müssen, damit alle mitgenommen werden. Und akute Krisen rechtfertigen nicht, ständig keine Konzepte zu haben. Denn auch der Klimawandel selbst wird immer mehr Konflikte und Flucht hervorrufen„, so Bernhard. Es gehe ums Überleben der Menschen. Auch in den anderen Redebeiträgen wurde immer wieder betont: Wer Frieden will, müsse aus der Abhängigkeit und der schädlichen Atom- und fossilen Energie aussteigen, langfristig ist sonst kein Frieden denkbar.

Zwischendurch wurde für den Frieden gesungen, etwa “Imagine„ und “Give peace a chance" von John Lennon. Die Veranstalter waren zufrieden, dass sie viele Menschen erreichen konnten, sogar einige aus der Ukraine und Belarus. Anlässlich des elften Jahrestages der Fukushima-Katastrophe werden die Koblenzer Aktiven am 11. März auch zur Großdemo nach Mainz fahren, um so noch mehr überregionale Politiker erreichen zu können.