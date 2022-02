Starkes Netzwerk für Unternehmen der Region

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) ist einer der größten ehrenamtlich aufgestellten Verbände Deutschlands. National und international sind engagierte Vereinsmitglieder kompetente Ansprechpartner und Interessenvertreter für Unternehmer. Auch in der Region ist der BVMW sehr aktiv. In der Geschäftsstelle in der Koblenzer Friedrich-Mohr-Straße diskutierte der Bundestagsabgeordnete Josef Oster mit Sarah Walenta (Leiterin des Kreisverbands Mittelrhein) und Dennis Feldmann über die Situation der gut 270 Unternehmen, für die sie netzwerken und Lobbyarbeit im besten Sinn betreiben. Themen waren das immer größer werdende Problem des Fachkräftemangels, die steigenden Rohstoff- und Energiepreise, Lieferengpässe und die Schwierigkeiten bei Nachfolgersuche. Die Arbeit des BVMW-Teams ist von größter Bedeutung für die vielen meist familiengeführten mittelständischen Betrieben meines Wahlkreises. „Ich werde deshalb auch in Zukunft den Kontakt zum BVMW nicht abreißen lassen“, so Oster.