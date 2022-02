Starke Leistung: 39 Jahre im Dienst der SPD Rheinland-Pfalz

Mit einem bunten Blumengruß verabschiedete Marc Ruland, Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz, den langjährigen Mitarbeiter Edgar Berresheim nach fast vier Jahrzehnten in den wohlverdienten Ruhestand. In seinem Rückblick auf die 39-jährige Tätigkeit für den SPD-Landesverband betonte Ruland, wie wertvoll die langjährige Erfahrung der Mitarbeiter sei. „39 Jahre – das ist eine starke Leistung! Unsere Konstante Edgar Berresheim wird sicher an vielen Ecken mit seiner Expertise und seinem Erfahrungsschatz im Team der Koblenzer Geschäftsstelle fehlen. Vielen Dank für die angenehme und zuverlässige Zusammenarbeit zum Wohle der Sozialdemokratie im Land!“, dankte er Berresheim nicht nur als Generalsekretär, sondern zugleich in seiner Funktion als SPD-Kreisvorsitzender von Mayen-Koblenz. Für die neue Lebensphase wünschte er ihm Gesundheit, viel Freude und die nötige Zeit, seine Träume und Wünsche zu erfüllen.

Edgar Berresheim war mehr als 39 Jahre beim SPD-Landesverband Rheinland-Pfalz angestellt und für die SPD Mayen-Koblenz zuständig. Ursprünglich als „Drucker“ eingestellt, war er zuletzt als Sachbearbeiter tätig. Nicht nur hauptamtlich, sondern auch im Ehrenamt engagierte sich Berresheim für die SPD: Jahrzehntelang als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Koblenz-Lay in seinem Heimatort und viele Jahre als Beisitzer im Vorstand der SPD Koblenz.