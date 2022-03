Stark auch ohne Muckis

Kürzlich erhielten die 3. und 4. Klasse der Grundschule Oberfell an drei Donnerstagen Besuch von dem Kinder- und Jugendcoach Claudia Höfer.

Höfer führte mit den Kindern in der Turnhalle einen Selbstbehauptungskurs durch, indem sie ihnen kindgerechte Selbstbehauptungskniffe und Kommunikationsmethoden näher brachte. Alle Schüler waren mit Begeisterung bei der Sache. In kleinen Rollenspielen beobachteten sie ihr Verhalten, reflektierten es und fanden gemeinsam mit Höfer und ihren Mitschülern Verhaltensbeispiele und gute Tricks für schwierige Situationen. Sie erkannten in diesen szenischen Spielen, dass sie über sich hinauswachsen können.

Das Projekt hat die Kinder motiviert, ihre innere Stärke zu wecken und zu trainieren. Abschließend führte Höfer online einen informativen Elternabend durch, auf dem sie die Eltern über das durchgeführte Projekt aufklärte und für Fragen der Eltern zur Verfügung stand. „Herzlich bedanken möchten wir uns bei Frau Höfer für den sehr gut durchgeführten Kurs und bei dem Förderverein der Grundschule Oberfell, der dieses Projekt den Kindern finanziell ermöglicht hat.“