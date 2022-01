Stamm Treverer verkürzt das Warten auf den Heiligen Abend

"Nach einem Jahr Pause konnten wir uns am 24. Dezember 2021 wieder gemeinsam am Dieblicher Pfarrheim beziehungsweise am Gruppenraum des Dieblicher Pfadfinder Stamm Treverer einfinden. Dort warteten wir zusammen mit vielen Kindern auf das Christkind. Gemeinsam begaben wir uns in Weihnachtsstimmung und unternahmen verschiedene Aktivitäten, damit die Zeit bis zum Abend schneller verging. Es wurden fleißig Plätzchen gebacken, man konnte sehr gespannt einer Weihnachtsgeschichte lauschen, es gab ein interessantes Weihnachtsquiz und am Lagerfeuer konnte man Stockbrot machen. Zum Schluss spielten wir noch gemeinsam ein paar Spiele und dann war der Vormittag auch schon vorbei. Die Kinder wurden wieder von ihren Eltern abgeholt und alle freuten sich ein bisschen mehr auf die Geschenke.

